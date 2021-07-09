Министр юстиции Русланбек Давлетов на пресс-конференции АИМК в пятницу разъяснил, почему постановление и указ о борьбе с коррупцией приняты президентом до завершения общественного обсуждения, а также изменения в указанных документах, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Проект указа «О мерах по созданию среды нетерпимого отношения к коррупции, кардинальному сокращению коррупционных факторов в государственном и общественном управлении, а также широкому вовлечению общественности в этот процесс» (УП-6257) и постановления президента «О дополнительных мерах по эффективной организации деятельности по противодействию коррупции» (ПП-5177) были выставлены на обсуждение до 8 июля. Но документы были подписаны президентом за два дня до окончания срока обсуждений — 6 июня.

Глава Минюста сообщил, что по двум проектам общественность оставила свыше 300 предложений, из которых учтены 20. По его словам, замечания к проектам поступали в первые 3−4 дня, а затем активность упала.

Кроме того, финальный вариант указа президента претерпел изменения. В частности, согласно пункту 2 проекта документа, Министерству юстиции совместно с Генеральной прокуратурой и другими заинтересованными министерствами и ведомствами было поручено внести в Кабинет министров до 1 октября 2021 года:

предложения по определению перечня должностных лиц и сотрудников государственных органов и организаций, которым запрещено заниматься предпринимательской деятельностью;

проект закона, предусматривающего признание недействительными договоров, заключенных с допущением коррупции, в том числе конфликта интересов, ограничение участия государственных служащих в предпринимательской деятельности.

В подписанном президентом указе этот пункт уже выглядит иначе:

Министерству юстиции совместно с Генеральной прокуратурой и другими заинтересованными ведомствами в срок до 1 октября 2021 года внести в Кабинет министров проект закона, предусматривающего признание недействительными договоров, заключенных с допущением коррупции, в том числе конфликта интересов, а также определение правовых последствий участия государственных служащих в предпринимательской деятельности.

Русланбек Давлетов указал, что эти изменения были истолкованы неверно. Он напомнил, что согласно действующему законодательству (постановление Кабинета министров от 6 марта 1992 года №103), чиновникам запрещено заниматься предпринимательской деятельностью. В документе также приведён список должностных лиц, которым запрещено заниматься предпринимательством.

В соответствии со статьей 3 закона «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности», предпринимательской деятельностью является инициативная деятельность, осуществляемая субъектами предпринимательской деятельности в соответствии с законодательством, направленная на получение дохода (прибыли) на свой риск и под свою имущественную ответственность.

«Исходя из текущего законодательства, чиновникам запрещено быть индивидуальным предпринимательством. Но если [чиновник] является учредителем общества с ограниченной ответственностью (ООО), это не считается предпринимательской деятельностью по действующему законодательству. Это нам не подходит. Мы сейчас это пересматриваем и даём предложения. Норма о том, что [чиновник] не может быть учредителем ООО введена недавно в России, других странах это тоже есть», — заявил он.

Русланбек Давлетов отметил, что в примерах с министром строительства Батыром Закировым и хокимом Джизакской области Эргашем Салиевым, где государственные заказы выиграли компании, связанные с их родственниками, наблюдается конфликт интересов, а не предпринимательская деятельность.

«Конфликт интересов подразумевает факторы компании, принадлежащие его родственниками, или факторы, которые препятствуют ему принимать объективные решения, выводы. [Чиновник] в этом случае должен быть отстранён от принятия решений», — сказал министр.

По его словам, Министерство юстиции в настоящее время завершает разработку отдельного закона, который будет учитывать все перечисленные факты. В настоящее время за конфликт интересов не предусмотрена ответственность.

В апреле «Газета.uz» выпустила расследование о том, что «Трест-12», среди акционеров которого указаны сын и супруга министра строительства, получает крупные государственные заказы без тендера. Министр Батыр Закиров подтвердил, что в этой компании работают его близкие, но подчеркнул, что трест выбирают за его имидж и более чем 40-летнюю историю. Директор Агентства по противодействию коррупции Акмаль Бурханов подтвердил наличие конфликта интересов в проектах компании «Трест-12», которая реализует проекты на 5 трлн сумов (около $471 млн) без тендера.

Мы также сообщали, что компания My Flower, где среди учредителей указана дочь хокима Джизакской области Наргиза Салиева, в течение года выиграла несколько конкурсов по благоустройству в Джизаке. Общая сумма проектов, заказчиками которых выступала «Служба единого заказчика» областного хокимията, оценивается почти в 4 млрд сумов. Компании, связанные с сыном и братом хокима, также участвуют в реализации других проектов в области.

«Газета.uz» также сообщала, что компания J-United Group, единственным учредителем которой является хоким Ташкента, планирует инвестировать 2 млн долларов в расширение центра логистики в Наманганском районе. Джахонгир Артыкходжаев по состоянию на 4 января был учредителем в компаниях Dream Production, Vedanta Production, Ekzotella, Sky Wind Systems и других. Минюст тогда заявлял, что это не является нарушением законодательства.