В 2020 году Узбекистан поднялся с 53 места в 2018 году на 29 место из 114 стран в Мировом индексе благотворительности (World Giving Index), который был представлен благотворительным фондом CAF (Charities Aid Foundation). Об этом «Газете.uz» сообщила в Институте прогнозирования и макроэкономических исследований.

Рейтинг страны зависит от среднего значения по трем показателям:

Денежные пожертвования в благотворительные организации;

Оказание помощи нуждающимся людям;

Работа в качестве волонтера.

Узбекистан в 2020 году занял 18 место (46%) по пожертвованиям в благотворительные организации, 58 место — по количеству людей, которые помогают другим напрямую (57% людей), 62 место — по оказанию помощи волонтерством (16%).

Мировой рейтинг 2020 года возглавила Индонезия. Кения заняла второе место, а Нигерия — третье. Эксперты связывают рост благотворительности в этих странах с ухудшением положения бедных слоев населения, а также активизацией гражданского общества и волонтерского движения.

В условиях пандемии вместо стран, которые обычно входили в первую десятку (США, Великобритания, Ирландия, Канада, Нидерланды), высшие позиции заняли государства, которые никогда раньше не входили в топ-10.

Последнее место (114) в рейтинге занимает Япония. Позицию Японии эксперты объяснили особенностями местной культуры, высоким уровнем государственного обеспечения нуждающихся и сложными правилами благотворительности в стране.

Низкие позиции заняли также Франция (106 место), Казахстан (98 место), Турция (78 место), Германия (85 место) и Россия (67 место).

«Частные благотворительные пожертвования и волонтерский труд исходят из культуры и традиций благотворительной деятельности, которые обусловлены историей, религией и обычаями каждой страны в отдельности, — говорится в сообщении. — Уровень участия граждан в благотворительности свидетельствует о развитии гражданского общества и о том, насколько люди готовы и способны внести личный вклад в решение общественных проблем».

В ходе исследования выявлено, что «счастливые» страны жертвуют больше, чем «богатые». Корреляция между степенью удовлетворенности населения своей жизнью и склонностью делать благотворительные пожертвования статистически сильнее, чем корреляция между склонностью делать благотворительные пожертвования и уровнем материального благосостояния страны (ВВП).

Была выявлена демографическая тенденция, согласно которой чем старше человек, тем больше денег он склонен жертвовать на благотворительность (хотя в отдельных молодых и развивающихся странах господствует противоположная тенденция).

World Giving Index (Мировой индекс благотворительности) — глобальное исследование Charities Aid Foundation и Gallup’s World View World Poll, которое проводится c 2009 года методом проведения опроса населения в возрасте от 15 лет и старше по случайному отбору и репрезентативной выборке (не менее 1000 анкет). В крупных странах, таких как Китай и Россия, размер выборки составил не менее 2000 человек.

В опросах учтены зависимости между уровнем материального благосостояния страны, степенью удовлетворенности респондентов качеством их жизни и склонностью ее граждан к благотворительным пожертвованиям, поэтому модель благотворительной деятельности в каждой стране уникальна. Например, в отдельных странах население жертвуют незначительные деньги в благотворительные организации, но при этом регулярно напрямую оказывают помощь нуждающимся.