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10 и 11 июля
Куда пойти на выходных в Ташкенте?
Долгожданная «Чёрная Вдова», катание на коньках, детские программы, познавательные мастер-классы, выставки и другие мероприятия предстоящих выходных.
По традиции редакторы Афиши отобрали для вас самые интересные мероприятия в столице.
Кино
«Чёрная Вдова»
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Город
Игра «Квиз, плиз: Кино и музыка»
Каток в Humo Arena
Выставка-ярмарка «Восточный базар» в Next'e
Лучные бои в клубе Hero park
Акция от Compass Cinema и MINISО
Выставки
Персональная выставка Баята Пулатовича Мухтарова
Фотовыставка «Семён Безносов — фотокорреспондент эпохи Узбекистан»
Выставка в МКСК Икуо Хираямы
Персональная выставка Елены Камбиной «Диалог со временем»
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Знания
Творческие мастер-классы в «Мастерской»
Познавательная программа в клубе Argamak Sher
Мастер-класс «Знакомство с испанским языком»
Мастер-классы в Silk Route Marionettes
Дети
Детское шоу в Kids Avenue
Научная программа по палеонтологии
Вечеринки
Hawaii party в «Солнечном городе»
Пенные вечеринки в «Солнечном городе»
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