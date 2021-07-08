Договоры по всем видам оказываемых коммунальных услуг, заключаемые между потребителем и поставщиком, должны быть полностью пересмотрены. Об этом, комментируя перебои в обеспечении населения электроэнергией и газом, заявила депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, член фракции Народно-демократической партии Узбекистана Максуда Ворисова.

По мнению парламентария, у потребителя нет выбора, так как основные коммунальные услуги оказываются монопольными организациями. Она утверждает, что поставщики «не относятся с уважением к интересам населения, нарушают права граждан, а потребители недовольны их услугами».

«Что нужно делать, если без всяких предупреждений отключают не на час, а не целый день, никак не комментируют перебои в поставках природного или сжиженного газа, население вынуждено платить за воду, которую не потребляет, в телефонных разговорах достаточно случаев, когда заставляют злиться, нет эффективного и законного основания для принятия мер в отношении них?», — задалась вопросом депутат.

Максуда Ворисова заявила, что заключаемые договоры должны быть пересмотрены с присвоением им статуса юридического документа и чётким указанием в них прав и обязанностей сторон.

«Гражданин, который просрочил платёж за электричество на 5 дней, платит штраф либо его отключают от обеспечения. Но если электроснабжение прекращается без всяких предупреждений или электрические приборы выходят из строя из-за повышения напряжения, то нет возможности принять меры в отношении поставщика», — указала член фракции НДПУ.

Она добавила, что в «справедливом договоре» должны быть указаны точные адреса и контакты потребителя и поставщика, а также виды оказываемых услуг, объём, качество, кто, в какие сроки и каком порядке будет устанавливать измерительные приборы, в какие сроки их будут проверять, условия и размеры оплаты, информация о мерах, принимаемых в случае невыполнения обязанностей одной из сторон.

«Мы живём в то время, когда цифровая экономика захватывает весь мир. Пока информация о получаемых и необходимых нам коммунальных услугах не будет открытой, мы будем свидетелями того, как наши граждане будут умолять молодых сотрудников, сидящих перед компьютерами в предприятиях электросетей и газоснабжения, как по их указаниям в наши расчётные счета будут вносить цифры, которые сами захотят», — заключила депутат.

Она добавила, что Народно-демократическая партия требует от правительства обеспечить оказание населению качественных коммунальных услуг, соблюдения при этом принципов социальной справедливости.

В связи с ремонтом газопровода, снабжающего Навоийскую теплоэлектростанцию, подача газа и работа одного парогазового блока ТЭС приостанавливалась. Это вызвало отключение электричества в ряде регионов страны в условиях аномальной жары.