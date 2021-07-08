Агентство по управлению государственными активами выставило на аукцион здание Музея геологии по улице Тараса Шевченко в Ташкенте. Об этом сообщил Spot.

По данным издания, сам музей переедет в Мирзо-Улугбекский район, где сейчас строится кампус Университета геологических наук. 31 января 2020 года президент заложил первый камень в фундамент строительства нового вуза.

Здание (музей занимает его с начала 2010-х годов) было построено в 1928 году. Общая площадь земельного участка составляет 1140 кв. м, площадь застройки — 714 кв. м, общая площадь со всеми сооружениями — 2873 кв. м. Есть канализация, электроэнергия, газ и вода.

Стартовая цена объекта установлена в размере 27,6 млрд сумов. Заявки принимаются до 7 августа, торги пройдут 9 августа.