Президент Узбекистана 6 июля подписал постановление «О мерах по дальнейшей поддержке одаренной молодежи, зачисленной в состав студентов высших образовательных учреждений республики».

Согласно документу, с 2021/2022 учебного года вводится грант президента Узбекистана для 200 абитуриентов, набравших самые высокие баллы на вступительных экзаменах (тестовые испытания, профессиональные (творческие) экзамены, письменные экзамены) на дневную форму обучения бакалавриата государственных вузов.

Грант финансируется за счет средств государственного бюджета.

Распределение квоты, выделенной на грант президента по сферам образования, ежегодно утверждается государственной комиссией по приему на учебу в образовательные учреждения.

При определении претендентов на грант президента льготные дополнительные баллы абитуриентов, которым они положены, не учитываются.

Списки абитуриентов, претендующих на грант президента, ежегодно утверждаются государственной комиссией по приему на учебу в образовательные учреждения после полного завершения вступительных экзаменов и конкурсов.

Абитуриенты, претендующие на грант президента, принимаются на учебу на основе государственного гранта.

Обладатели гранта президента определяются на основе конкурса, проводимого Министерством высшего и среднего специального образования, Республиканским советом по высшему образованию и Агентством по делам молодежи среди студентов, претендующих на этот грант, получивших оценку «отлично» по всем предметам на первом курсе, а также имеющих достижения в духовно-просветительском и научно-исследовательском направлениях.

К студентам, претендующим на грант президента устаналиваются следующие минимальные требования:

участие в конференциях (конкурсах), соответствующих направлениям образования бакалавриата, по которым они обучаются;

опубликование не менее двух научно-исследовательских работ (произведений), соответствующих направлениям образования бакалавриата, по которым они обучаются;

наряду с владением государственным языком знание не менее одного иностранного языка (за исключением государственных языков государств-членов СНГ) и истории Узбекистана.

Студентам, ставшим победителями по результатам проведенного конкурса, назначается и выплачивается государственная стипендия президента.

При этом студентам, получившим грант президента, стипендия на общих основаниях не назначается. Однако если студент получает по итогам учебного семестра хотя бы по одному предмету оценку ниже «отлично», ему назначается стипендия на общих основаниях и выплачивается в течение следующего учебного семестра. Имеющим по итогам очередного учебного семестра только оценки «отлично» по всем предметам, стипендия гранта президента назначается и выплачивается повторно.

Студенты, получавшие стипендию гранта президента до окончания срока обучения без перерыва принимаются в магистратуру по специальностям, соответствующим и родственным направлениям образования бакалавриата, без сдачи вступительных экзаменов на основе дополнительного государственного гранта.