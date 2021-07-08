Экономика Узбекистана в 2021 году вырастет на 8,1%, а в 2022 году — на 6,3%. Об этом говорится в отчёте инвестиционного банка J. P. Morgan «Uzbekistan: Soum’er Solstice» («Восход Узбекистана как солнца»), сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Прогноз инвестбанка выше прогнозов МВФ (около 5%) и других международных финансовых организаций (Всемирный банк — 4,8%, ЕБРР — 5,6%, Moody’s — 5,5%). Министерство Узбекистана ожидает роста ВВП в 5,1%, хотя президент поставил задачу достичь уровня в 6%.

В докладе говорится, что экономическому росту в 2021 году будет в основном способствовать строительный и промышленный секторы.

В J. P. Morgan отмечают, за последние 20 лет Узбекистан стал одной из немногих стран, которые смогли достичь высоких и устойчивых темпов роста среди стран Центральной Азии, Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки (SEEMEA).

Вместе с тем Узбекистан находится на пороге таких реформ, как либерализация рынков, сокращение доли государства в экономике путём широкомасштабной приватизации, говорится в докладе.

Инвестбанк утверждает, что приватизация приносит экономические выгоды, но она не застрахована от рисков. Примером может служить опыт стран СНГ 1990-х годов. В связи с этим подчеркивается важность того, каким образом правительство приватизирует госпредприятия. На возможные риски при приватизации указывало и рейтинговое агентство Moody’s.

Узбекистан использует фискальную политику в качестве основного инструмента управления экономикой. Правительство приняло консервативную фискальную политику в 2020 году (общий фискальный дефицит составил 4,4% ВВП вместо ранее прогнозируемых 7% ВВП).

Государственный долг быстро растёт после 2016 года, но бюджетное законодательство установило предел в 60% к ВВП. Вероятность того, что госдолг достигнет этого показателя, невелика, считают в J. P. Morgan.

По прогнозам инвестбанка, к 2022 году цена на золото может упасть до 1350 долларов. В связи с этим прогнозируется, что дефицит счета текущих операций Узбекистана в 2021 году составит 4,5% к ВВП, в 2022 году — 8,5% к ВВП.

Как отмечается в отчёте, цены на суверенные международные облигации Узбекистана отражают улучшение макроэкономической ситуации. В частности, проводимые структурные реформы положительно влияют на «аппетит» инвесторов.

Тем не менее, с учётом необходимости масштабирования внутреннего рынка капитала, продления кривой доходности и ограничений для нерезидентов с 2022 года ожидаются изменения на внутреннем рынке капитала, указали в J. P. Morgan.