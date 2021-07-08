Как прошел чемпионат по ментальной арифметике

Республиканские же соревнования проходили аж в три захода, каждый час новая группа учеников проходила в зал, чтобы попробовать свои силы. Дети должны были прорешать 70 примеров различной степени сложности всего за 5 минут. А после чемпионата ученики получили медали и подарки от организаторов.



У участников была возможность прогуляться по Tashkent City Park, бесплатно посетить планетарий и музей, сфотогравироваться с аниматорами, а также попробовать силы в программировании на мастер-классе от «Шкодим» до начала концертной программы.