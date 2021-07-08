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Как прошел чемпионат по ментальной арифметике
27 июня в отеле Hilton Tashkent City состоялись четвертые республиканские соревнования по программе ALOHA Mental Arithmetic. Соревнование прошло по программе ALOHA Mental Arithmetic, где дети со всей страны боролись за звание чемпионов и гранд-чемпионов.

На мероприятие зарегистрировались 700 детей из разных городов Узбекистана.

Cоревнования по ментальной арифметике ALOHA прошли в масштабе всей страны при поддержке Агентства по делам молодежи.

Охват по городам составил: Ташкент, Бухара, Самарканд, Наманган, Андижан, Фергана, Карши, Нукус, Зангиота, Зарафшан, Ахангаран, Чирчик, Куйи-Чирчик, Бекабад, Ангрен, Термез, Навои и другие.
ALOHA Mental Arithmetic (Abacus Learning of Higher Arithmetic) – это международная программа ментальной арифметики, предназначенная для детей от 5 до 13 лет, которая способствует гармоничному развитию обоих полушарий головного мозга и проходит в увлекательной игровой форме. Программа представлена в более чем 45 странах, включая США, Канаду, Россию, Мексику, Великобританию, Германию, Ирландию, Испанию, Индию, Китай, Малайзию и других.
По международной программе ALOHA Mental Arithmetic дети учатся считать в уме, используя абакус (счеты, изобретенные более 2000 лет назад) для визуализации, что помогает выполнять вычислительные операции с большой скоростью. Обучение проводится один раз в неделю, а занятие длится два полных часа.

Сертифицированные педагоги проводят уроки по международной программе, которая является единой для всех учеников по всему миру.
После прохождения программы дети смогут с легкостью выполнять такие операции, как сложение, вычитание, умножение, деление. Далее, не останавливаясь на достигнутом, программа ALOHA Mental Arithmetic предлагает освоить неординарные знания и навыки, которые можно получить в учебных центрах ALOHA. На более продвинутых этапах дети научатся выполнять операции с дробями, процентами, возводить в квадрат, извлекать квадратный корень, а также комбинировать все вышеуказанные операции.

Мероприятие началось с интерактивных игр, а перед началом самого состязания Киран Мотвани — зарубежный представитель программы ALOHA и генеральный представитель ALOHA Mental Arithmetic в Узбекистане — Динара Хакимова приветствовали всех участников.
ALOHA Mental Arithmetic Uzbekistan являются рекордсменами по количеству учеников, представляющих Узбекистан на зарубежных соревнованиях. Ученики ALOHA в 2017 году показали прекрасные результаты в столице Малайзии — Куала-Лумпуре, а в 2018 году превзошли свой результат на международных соревнованиях в Москве.

В Малайзии Узбекистан представлял 21 ученик центра ALOHA Mental Arithmetic, в России — 32 участника, из них 28 детей получили высшие награды и титулы. В Китае Узбекистан представляли 8 детей: все они заняли почетные призовые места, получили звания чемпионов и вернулись на родину настоящими победителями с медалями, кубками и грамотами.
Республиканские же соревнования проходили аж в три захода, каждый час новая группа учеников проходила в зал, чтобы попробовать свои силы. Дети должны были прорешать 70 примеров различной степени сложности всего за 5 минут. А после чемпионата ученики получили медали и подарки от организаторов.

У участников была возможность прогуляться по Tashkent City Park, бесплатно посетить планетарий и музей, сфотогравироваться с аниматорами, а также попробовать силы в программировании на мастер-классе от «Шкодим» до начала концертной программы.
Концертная программа началась с веселой музыки и представления ходулистов, ярких танцев от учебного центра Alloma и развлекательных шоу. Кроме того, гостей порадовали выступления звезд узбекской эстрады и розыгрыш призов. Присутствующих приветстовали представители ALOHA Mental Arithmetic для оглашения победителей и вручения наград чемпионам и гранд-чемпионам.

Вместе с этим дети получили призы от партнеров мероприятия: 200 смарт-часов от AKFA Group, 300 наборов со сладостями от Makro, подарочные сертификаты от OKAIDI, стильный букет от
YES Flowers, 10 рюкзаков с подарками от Aqlvoy, 10 смартфонов от Texnomart и ноутбук от школы программирования — «Шкодим». А также партнеры UZB Patriot почтили организаторов и учителей своими брендированными подарками.
В очередной раз ALOHA Mental Arithmetic доказывает, что занимает одну из ведущих позиций, проведя мероприятие на высоком уровне, и зарекомендовала себя как программа, которая готовит чемпионов международного уровня. Представительство ALOHA Mental Arithmetic и дальше продолжит работать в этом направлении.

Головной офис ALOHA: ул. Мирабад, д. 9А.
Ориентир: Mirabad Avenue, круг гостиницы Grand Mir Hotel, бывш. гостиница «Россия», за зданием «Халк банка».

Телефоны: (+998) 90-168-00-46, (+998) 90-168-00-47, (+998) 90-168-45-00, (+998) 90-008-00-46, (+998) 90-168-08-47.
Организаторы:

@aloha.uz

@yoshlaragentligi

@alloma.education

Партнеры:

@makro_supermarket

@akfagroup.official

@texnomart

@shcodim.uz

@montella.daily.official

@aqlvoy

@hiltontashkentcityhotel

@tashkentcitypark

@okaidi_uzbekistan

@uzbpatriot

@yesflowers.uz

@makro_supermarket

@akfagroup.official

@texnomart

@shcodim.uz

@aqlvoy

@hiltontashkentcityhotel

@tashkentcitypark

@okaidi_uzbekistan

@uzbpatriot

@yesflowers.uz

@montella.daily.official

На правах рекламы.