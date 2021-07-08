Как прошел чемпионат по ментальной арифметике

Концертная программа началась с веселой музыки и представления ходулистов, ярких танцев от учебного центра Alloma и развлекательных шоу. Кроме того, гостей порадовали выступления звезд узбекской эстрады и розыгрыш призов. Присутствующих приветстовали представители ALOHA Mental Arithmetic для оглашения победителей и вручения наград чемпионам и гранд-чемпионам.
Вместе с этим дети получили призы от партнеров мероприятия: 200 смарт-часов от AKFA Group
, 300 наборов со сладостями от Makro
, подарочные сертификаты от OKAIDI
, стильный букет отYES Flowers
, 10 рюкзаков с подарками от Aqlvoy
, 10 смартфонов от Texnomart
и ноутбук от школы программирования — «Шкодим»
. А также партнеры UZB Patriot почтили организаторов и учителей своими брендированными подарками.