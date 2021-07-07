Министерство инновационного развития провело встречу с президентом российского Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаилом Ковальчуком, на которой обсуждались вопросы налаживания сотрудничества, в том числе в сфере развития виноградарства и виноделия в Узбекистане, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе министерства.

Курчатовский институт является одним из крупнейших научных центров России. Основные направления — безопасное развитие ядерной энергетики, плазменные процессы, ядерная физика, мезонная химия. В институте проводятся фундаментальные и прикладные исследования в области молекулярной физики, физической и неорганической химии, химической физики, промышленной безопасности, экологии, элементной базы микроэлектроники и информатики.

Кроме того, Курчатовский институт — головная научная организация, ответственная за реализацию федеральной программы развития генетических технологий в России. На базе Института создан отдел, который занимается генетическими технологиями в виноделии и виноградарстве, специалисты которого улучшением сортов винограда для виноделия.





Проводимые исследования позволяют расшифровать гены местных сортов винограда, что дает возможность менять свойства растения, подбирать их оптимальные варианты и значительно сократить время для выведения новых сортов винограда, говорится в сообщении. По словам специалистов центра, на сегодняшний день удалось расшифровать гены более 100 местных сортов винограда из существующих 280.

По итогам встречи достигнута договоренность проработать вопрос заключения двустороннего соглашения о сотрудничестве в научной сфере с возможным его подписанием в ходе мероприятий на высшем уровне, а также разработать совместную дорожную карту по развитию сотрудничества в области развития виноградарства и виноделия.

Кроме того, Михаил Ковальчук предложил наладить широкоформатное сотрудничество с Министерством инновационного развития, научными институтами и центрами Узбекистана по направлениям ядерной и биоэнергетики, биопромышленности, ядерной медицины, а также разработать совместные генетические программы в области виноделия и виноградарства, а также в целом в сфере сельского хозяйства, аквакультуры и животноводства.