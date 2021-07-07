Обязательная вакцинация от коронавируса вводится в Туркменистане для граждан старше 18 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственную газету «Нейтральный Туркменистан».

«Все лица старше 18 лет при отсутствии врачебных противопоказаний для получения профилактической прививки против COVID-19 подлежат вакцинации», — цитирует РИА Новости сообщение информационного центра Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, опубликованное в газете.

От прививок освобождаются лица, имеющие аллергическую реакцию на какой-нибудь из компонентов вакцины, беременные и женщины в период лактации, люди младше 18 лет, а также лица с высокой температурой, наличием острых и хронических заболеваний в период обострения.

В сообщении также отмечается, что в стране создан необходимый запас профилактических вакцин против COVID-19 и продолжается работа по охвату населения профилактическими прививками против этой инфекции, пишет РИА Новости.

До этого в Туркменистане на протяжении нескольких месяцев шла вакцинация от коронавируса лиц из групп риска и пожилых людей по желанию. По неофициальным сведениям, людей прививают российским «Спутником V» и китайскими вакцинами, отмечает РИА Новости.

Накануне «Газета.uz» сообщала, что обязательную вакцинацию от коронавируса для совершеннолетних граждан объявили в Таджикистане.