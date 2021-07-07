5G — связь пятого поколения, которая обладает сверхбыстрым интернетом, способным изменить стиль жизни и качество услуг. Компании Ucell и Uzmobile запустили сеть пятого поколения, которую могут протестировать пользователи флагманской серии Samsung Galaxy S21.

Два основных преимущества 5G — многократное повышение скорости передачи данных и существенное сокращение времени отклика, что изменят привычное представление о мире. Замеры, осуществленные при помощи сервиса SpeedTest, показали скорость скачивания до 1,3 Гбит/c. Это значит, что скорость передачи данных в 10−100 раз выше, чем у 4G. Сеть предлагает поддержку искусственного интеллекта и виртуальной реальности.





Чтобы подключить услугу, пользователям Galaxy S21 серии достаточно обратиться в один из офисов обслуживания компании Ucell или Uzmobile. После регистрации абоненты получат SMS-сообщение с приглашением подключиться к сети.

Пользователи на территории Tashkent City могут насладиться беспрерывной скоростью 5G во время игр, просмотра фильмов и сериалов в качестве 4К. Повышенная скорость 5G в линейке Galaxy S21 помогает мгновенно загрузить целый сезон любимого сериала в высоком качестве. А чипсет, совместимый с 5G, обеспечивает более высокую скорость, чтобы потребители оставались на связи даже во время загрузки или скачивания.





Samsung Electronics поставляет более 7 млн смартфонов Galaxy 5G по всему миру, предоставляя потребителям возможность испытать скорость и производительность сети пятого поколения. В Узбекистане на момент публикации статьи среди устройств Samsung 5G поддерживают флагманские устройства Samsung Galaxy S21|S21+ и S21 Ultra.

По мере развития сетей 5G в Узбекистане Samsung планирует расширить портфолио устройств с поддержкой сетей нового поколения, оснастив модулем 5G еще большее количество категорий девайсов.

Подробнее о линейке Samsung Galaxy S21 series 5G можно узнать по ссылке.

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