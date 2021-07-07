Директором международного аэропорта «Самарканд» вместо освобожденного от должности Джамалова М. Д. назначен Сайдулло Тухтасинов, одновременно занимающий должность директора международного аэропорта «Андижан», сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Uzbekistan Airports.

Соответствующее решение было принято 6 июля на выездном заседании правления Uzbekistan Airports под руководством председателя Рано Джураевой. На заседании также были рассмотрены вопросы подготовки аэропорта Самарканда к обслуживанию саммита Шанхайской организации сотрудничества в мае 2022 года.

«Сегодня мы назначили нового директора, далее будем усиливать команду зарубежными специалистами с опытом аэропортового обслуживания крупных саммитов», — сказала Рано Джураева.

Глава Uzbekistan Airports анонсировала подписание в ближайшее время соглашения о государственно-частном партнерстве с компанией Air Marakanda.

Напомним, аэропорт Самарканда планируется передать в управление иностранному предприятию Air Marakanda, которое должно будет инвестировать 80 млн долларов. Правительство разрешило заключить с компанией договор о ГЧП без проведения тендера.

Как сообщалось ранее, новый международный аэропорт Самарканда планируется сдать в эксплуатацию 1 сентября. Проектом предусмотрено строительство нового пассажирского терминала, взлётно-посадочной полосы и 26 стоянок для самолётов. На сегодня завершено строительство ВПП длиной 3105 м и шириной 60 м.