Сегодня, 7 июля, в 5:48 произошла утечка газа в газопроводе №2, по которому природный газ подается на парогазовые установки Навоийской тепловой электростанции (ТЭС), сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Ради безопасности ремонтных работ в настоящее время подача газа через газораспределительную станцию «Навои-4» приостановлена, говорится в сообщении. Кроме того, для проведения ремонта будет временно остановлен парогазовый блок №1 Навоийской ТЭС, в связи с чем в некоторых регионах страны возможны кратковременные отключения электроэнергии.

Как отметили в Минэнерго, в связи с резким повышением температуры 6−8 июля суточное потребление электроэнергии по Узбекистану ожидается на уровне 223 миллионов киловатт-часов, что на 23% выше аналогичного периода прошлого года.

«Вместе с этим, в настоящее время объём притока воды в водохранилища республики на 37% меньше аналогичного периода прошлого года и составляет порядка 48% относительно среднемноголетнего водопритока. Это приводит к снижению производства электроэнергии на гидроэлектростанциях», — говорится в сообщении.

«Несмотря на указанные факторы, принимаются все необходимые меры по производству электроэнергии на электростанциях в запланированных объемах», — заверили в Минэнерго и принесли потребителям извинения за временное неудобство.