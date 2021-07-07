Сегодня с 12:55 до 13:05 в связи со сбоями в системе электроснабжения Ташкента на станциях Чиланзарской, Юнусабадской и Узбекистанской линиях не работало осветительное оборудование, остановилась работа эскалаторов, сообщила администрация Ташкентского метрополитена.

«Однако движение поездов не прекращалось, так как электроснабжение, обеспечивающее движение поездов отдельное», — подчеркнули в администрации. Метрополитен принес извинения за неудобства.

Ранее Минэнерго предупредило, что в некоторых регионах страны возможны кратковременные отключения электроэнергии из-за утечки на газопроводе, снабжающем Навоийскую теплоэлектростанцию. В настоящее время там идет ремонт, подача газа и работа одного парогазового блока ТЭС приостановлены.

Напомним, в конце июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил, что у столичного метрополитена будет отдельная энергосистема. По словам главы государства, для устранения участившихся неполадок в метро закупается отдельная подстанция стоимостью 40 млрд сумов.