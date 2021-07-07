Подавляющее большинство работающего населения Исландии добилось права на сокращённую рабочую неделю после успешного тестирования нового формата, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную Ассоциацию за устойчивую демократию (Alda).

По данным ассоциации, уже 86% работников переведены на новый график или имеют право обсуждать этот вопрос с работодателями. Профсоюзы добились постоянного сокращения традиционной 40-часовой рабочей недели для десятков тысяч сотрудников по всей стране.

Правительство Исландии и власти Рейкьявика организовали два эксперимента в 2015 и 2017 году в ответ на инициативу профсоюзов и гражданских активистов. В них приняли участие около 2500 служащих и рабочих (более 1% трудоспособного населения страны). В рамках тестирования они перешли на 35-часовую или 36-часовую неделю без сокращения зарплаты.

Согласно результатам эксперимента, в большинстве случаев продуктивность работников осталась прежней или, наоборот, выросла.

Как уточняют авторы исследования (PDF), основной целью эксперимента было обеспечить предоставление того же объёма услуг после сокращения рабочей недели. Чаще всего это делалось с помощью сокращения числа и продолжительности совещаний, исключения необязательных задач и перепланировки рабочих смен.