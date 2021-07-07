В Тайлакском районе Самаркандской области произошло ДТП с участием Spark, в результате которого погиб водитель автомобиля, его пассажир был госпитализирован, сообщила пресс-служба ГУБДД МВД.

Авария случилась 5 июля в 4:38 на 1087-м км автомобильной дороги М-39 «Бишкек-Алматы-Ташкент-Термез». Водитель, ехавший из Термеза в Самарканд, превысил скоростной режим и въехал в бетонное ограждение посреди дороги, говорится в сообщении.

Следственный отдел Тайлакского района проводит предварительное следствие по факту происшествия.

Как сообщили в ГУБДД МВД, 6 июля в Самаркандской области произошло ещё одно ДТП со смертельным исходом. В Акдарьинском районе Lada Largus столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes-Benz.





Утром примерно в 5:00 на 27-м км трассы М-37 легковая машина под управлением жителя Хорезмской области столкнулась с задней частью грузовика. В результате двое пассажиров Lada Largus скончались на месте, ещё два человека были госпитализированы с различными травмами.

Другое смертельное ДТП произошло утром 2 июля примерно в 3:30 на 1591-м км дороги М41 в Джаркурганском районе Сурхандарьинской области, сообщили в ГУБДД.

Cobalt, следовавший из Джаркургана в Термез, выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. Водитель легкового автомобиля скончался на месте.





Как отметили в ГУБДД, инцидент произошёл из-за раннего времени суток, усталости и неопытности водителя Cobalt.