В Узбекистане будет вестись открытый электронный реестр лиц, признанных виновными в совершении коррупционных преступлений.

Как сообщило Министерство юстиции, это предусмотрено указом президента от 6 июля «О мерах создания среды бескомпромиссного отношения к коррупции, резкого сокращения коррупционных факторов в государственном и общественном управлении и расширения участия общественности в этом направлении».

Лицам, включенным в реестр, запрещается:

поступление на государственную службу и награждение государственными наградами;

выдвижение своих кандидатур на избираемые и назначаемые в особом порядке должности;

членство в общественных советах и межведомственных коллегиальных органах при государственных органах;

участие субъектов предпринимательства, учрежденных ими и (или) с их участием, в государственных закупках и сделках государственно-частного партнерства в качестве участников (исполнителей), тендерах и конкурсных торгах, связанных с приватизацией государственных активов;

занимать руководящие должности в организациях с государственной долей свыше 50 процентов и государственных образовательных учреждениях.

Напомним, этим же указом с 1 января 2022 года вводится декларирование доходов и имущества госслужащих, их супругов и несовершеннолетних детей. Им будет запрещено иметь счета и имущество за рубежом. Будет введена ответственность за непринятие мер по раскрытию и предотвращению конфликта интересов.