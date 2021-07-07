Председатель попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов интервью BBC Uzbek высказался о сравнении некоторых инициатив старшей дочери президента Саиды Мирзиёевой с идеями и проектами Гульнары Каримовой.

«Знаете, мы часто сталкиваемся с такой критикой. Что только не делала Гульнара Каримова. Когда мы приступаем к какому-либо делу, то [выясняется], что Гульнара Каримова прошла через это и оставила след. Мы не сдерживаем себя из-за того, что Гульнара Каримова делала ту или иную работу, если появляются новые проекты и идеи», — заявил он.

По его словам, ошибки, проделанные Гульнарой Каримовой в прошлом, являются на самом деле своего рода «выставкой».

«Мы видели, к каким последствиям это может привести, если мы сделаем эти ошибки, если мы сделаем эти проекты с такими ошибками. Это для нас урок. Но мы не остановимся на своём пути, если будут хорошие, красивые, полезные для общества проекты со словами «это в своё время делала Гульнара Каримова», — подчеркнул Комил Алламжонов.

Саида Мирзиёева с апреля 2019 года работала заместителем директора Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента, где координировала деятельность пиар-центра и курировала вопросы обеспечения открытости органов государственной власти и управления. Осуществляла проекты в рамках реализации 5 инициатив президента Шавката Мирзиёева.

С конца января 2020 года она занимает пост заместителя председателя попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа. Согласно открытой информации, Саида Мирзиёева является членом Комиссии по вопросам обеспечения гендерного равенства и выступает за расширение прав женщин в стране. В апреле 2020 года она инициировала республиканский проект «Безопасная помощь», в рамках которого оказана материальная поддержка социально уязвимым женщинам в период пандемии COVID-19.

Кроме того, дочь президента занимает активную позицию по сохранению культурного наследия страны. При её содействии в 2021 году планируется проведение в музее Лувра в Париже выставки, посвящённой культурному наследию Узбекистана. Под её патронажем расширил свою деятельность проект «Ko'ngil ko’zi», направленный на поддержку детей с проблемами зрения, обеспечение их учебной, художественной, научной и другой необходимой литературой, напечатанной шрифтом Брайля.