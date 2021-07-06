Таджикистан вводит обязательную вакцинацию от коронавируса для совершеннолетних граждан, сообщило ИА «Ховар» со ссылкой на республиканский штаб страны по предотвращению распространения COVID-19.

Какие санкции или ограничения будут применяться к тем, кто откажется от вакцинации, в сообщении не говорится.

Лица, не вакцинированные от коронавируса, должны обратиться за медицинской помощью к семейному врачу или в местное медицинское учреждение. Вакцинация граждан страны производится бесплатно.

Штаб также призвал граждан страны в связи с новой волной болезни в большинстве стран региона и мира строго соблюдать правила личной и общественной гигиены, социальную дистанцию в транспорте и общественных местах, обязательно использовать защитные маски.

Гражданам, въезжающим на территорию Таджикистана после поездки в зарубежные страны, рекомендуется обязательно пройти диагностику на коронавирус, независимо от положительного или отрицательного результата в течение десяти суток не контактировать с родными и близкими и находиться в изолированном помещении.

Кроме того, из-за высокого риска распространения и передачи коронавируса гражданам страны настоятельно рекомендуется проводить всевозможные массовые мероприятия, свадьбы и торжества с участием наименьшего количества людей.

По данным таджикистанского издания АSIA-Plus на начало июля всего 3% населения страны полностью прошли вакцинацию от COVID-19 — это 18,6 тысячи человек. Всего вакцинацией в стране охвачено 280 тысяч человек — это люди, кто получил хотя бы одну дозу вакцины. Численность населения Таджикистана составляет 9,3 миллиона человек.

Напомним, за три месяца в Узбекистане полностью вакцинированы от коронавируса 685,5 тысячи человек. Это около 2% от численности постоянного населения (33,9 миллиона), или 3,1% жителей в возрасте старше 19 лет.