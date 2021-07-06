Президент Узбекистана 6 июля подписал закон «О Государственной службе безопасности президента Республики Узбекистан».

Согласно документу, основными задачами ГСБП является защита жизни, здоровья, чести и достоинства охраняемых лиц и обеспечение безопасности охраняемых объектов.

Охраняемыми лицами, согласно закону, являются:

президент Узбекистана и члены его семьи со дня официального объявления результатов выборов главы государства;

экс-президент и члены его семьи на период всей его жизни;

лицо, исполняющее обязанности и полномочия президента до вступления в должность вновь избранного главы государства;

главы иностранных государств, правительств, парламентов, международных организаций, иные политические и общественные деятели иностранных государств, а также сопровождающие их члены семьи во время пребывания на территории Узбекистана и другие лица, подлежащие охране в соответствии с указами и распоряжениями президента.

К охраняемым объектам относятся

объекты пребывания охраняемых лиц;

транспортные средства, предназначенные для обслуживания охраняемых лиц, а также места их постоянной дислокации;

здания, строения, сооружения, земельные участки и водные объекты, предоставленные ГСБП в оперативное управление, и иные объекты, подлежащие охране в соответствии с указами и распоряжениями президента.

ГСБП реализует единую государственную политику в области обеспечения безопасности охраняемых лиц. Служба работает по следующим направлениям:

обеспечение безопасности охраняемых лиц и защита охраняемых объектов от внешних и внутренних угроз, предупреждение, выявление и пресечение правонарушений в данной сфере;

контрразведывательная деятельность по предупреждению, выявлению и пресечению посягательств на охраняемых лиц;

оперативно-розыскная деятельность, проведение доследственной проверки по делам, относящимся к ее ведению;

контроль за обеспечением безопасности специальной сети президентской связи в государственных органах и других организациях;

выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, представляющих угрозу интересам и безопасности охраняемых лиц;

совершенствование и поддержание состояния боевой и мобилизационной готовности ГСБП, подготовка сил и средств к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и введении военного положения.

ГСБП осуществляет свои полномочия независимо от каких бы то ни было государственных органов и других организаций, а также их должностных лиц, подчиняясь только закону. Вмешательство государственных органов и других организаций в ее работу запрещается.

Служба ведет деятельность на основе принципа конспирации, то есть с установлением особого порядка своей деятельности, получения, оформления, хранения и использования оперативно-служебной информации, а также правил обращения с оперативно-служебными документами.

ГСБП возглавляет председатель, назначаемый, как и его заместители, президентом Узбекистана. Служба подчинена и подотчетна непосредственно президенту страны.

В число прав ГСБП входит ведение оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности, проведение доследственных проверок и задержание подозреваемых, а также запрет использования беспилотников в воздушном пространстве над объектами пребывания и маршрутами перемещения охраняемых лиц путем подавления сигналов, а также уничтожения летательных аппаратов и многие другие.

В обязанности ГСБП входит, помимо обеспечения безопасности охраняемых лиц и объектов, борьба с терроризмом, пресечение распространения материалов, подрывающих имидж, унижающих честь и достоинство, а также дискредитирующих общественно-политическую деятельность охраняемых лиц.

Военнослужащие ГСБП имеют право применять физическую силу и оружие.

Напомним, Государственная служба безопасности президента была образована в феврале 2018 года. В августе 2019 года полномочия Службы государственной безопасности по охране президента, членов его семьи, а также глав иностранных государств во время их визитов в Узбекистан были переданы ГСБП.

В декабре 2020 года службу возглавил Алишер Усманов, работавший заместителем председателя СГБ. На этом посту он сменил Баходира Ташматова, который стал заместителем секретаря Совета безопасности при президенте.