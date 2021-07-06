Британский премьер-министр Борис Джонсон подтвердил планы по отмене ограничений по COVID-19 в Англии после 19 июля, сообщает РИА Новости.

Правительство ранее обещало снять эти ограничения 19 июля, несмотря на заявления учёных о начале третьей волны пандемии. Власти признавали резкий рост заражений, однако отмечали, что в значительной части сейчас заражаются коронавирусом люди младше 40 лет, то есть те, кто пока не получил второй дозы вакцины или не вакцинирован вовсе.

Также правительство отмечает, что при росте заражений суточный уровень смертности остаётся стабильно низким. Для выхода страны из режима ограничений власти ускорили вакцинацию и сократили интервал между двумя дозами прививки. До 19 июля правительство намерено привить почти всех совершеннолетних жителей страны.

«С 19 июля не будет никаких ограничений на социальные контакты, всем организациям и компаниям будет разрешено вернуться к работе. Все заведения будут открыты, а ограничения на количество посетителей будут сняты», — сказал Джонсон на пресс-конференции в понедельник.

Премьер объявил, что законодательное требование о ношении масок в транспорте и помещениях с 19 июля также будет отменено. «Это будет носить рекомендательный характер… Британцы сами будут решать, носить им маски или нет. Что касается рекомендации работать из дома, то она также утратит силу после 19 июля», — добавил премьер.

Кроме того, власти отменяют требование соблюдения социальной дистанции и ограничения на численность собраний на свежем воздухе и в помещениях. В школах планируется отменить разделение детей на закрытые группы (bubbles).

По данным правительства Великобритании, на 4 июля в Соединённом Королевстве первой дозой было вакцинировано 86,1% населения (45,3 миллиона человек) и двумя дозами — 64% (33,7 миллиона человек).