Главное управление безопасности дорожного движения МВД опубликовало список и локацию работающих в Ташкенте фоторадаров и дорожных камер.

По данным ГУБДД, в столице в общей сложности функционируют 28 фоторадаров, передающих данные в онлайн режиме. Больше всего устройств, фиксирующих превышение скоростного режима, установлено в Мирзо-Улугбекском, Чиланзарском и Яшнабадском районах — по 5.

В Юнусабадском районе работает 4 фоторадара, в Шайхантахурском — 3, в Сергелийском и Яккасарайском районах — по 2, в Алмазарском и Бектемирском районах — по 1. В Мирабадском и Янгихаётском районах фоторадаров нет.

Фото: ГУБДД МВД

Кроме того, в Ташкенте работают 89 интеллектуальных камер, которые фиксируют следующие нарушения: проезд на красный свет светофора, въезд на стоп-линию и сплошную полосу, правила остановки, выезд на встречную полосу.





Напомним, в октябре прошлого года в Департаменте цифрового развития при хокимияте Ташкента сообщали об окончании срока лицензии программного обеспечения видеокамер на перекрёстках. Тогда администрация столицы планировала обновить ПО за 1,1 млрд сумов.

В декабре того же года стало известно, что с 1 марта 2021 года предприниматели смогут устанавливать автоматизированные средства фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Места для установки средств фиксации нарушений будут закрепляться за предпринимателями посредством электронного аукциона. В рамках проекта запланировано в 2021—2022 годах установить в общей сложности 3356 интеллектуальных видеокамер и 763 стационарных радаров.