Возвести здание быстро и на совесть — то, к чему стремятся современные застройщики. Выбирая из сотен предложений на рынке, стоит обратить внимание на автоклавный газобетон от ARTON — высокотехнологичный строительный материал, обладающий изолирующими и несущими свойствами. Он прекрасно сочетает в себе прочность камня, простоту обработки и экологичность дерева.





Бум строительства в Узбекистане привел к тому, что предприниматели постоянно находятся в поиске лучших строительных материалов. А самое важное здесь — это основа. Современная строительная индустрия сейчас может предложить материалы, превосходящие по своим свойствам даже кирпич. Один из них — это автоклавный газобетон, инновационный материал, который успешно производится в Узбекистане компанией ARTON. Он отличается сейсмостойкостью, энергоэффективностью, паропроницаемостью и скоростью кладки, позволяя возводить быстро и на совесть любые объекты — от частных и многоквартирных домов до школ и бизнес-центров.

Автоклавный газоблок ARTON производится по немецким технологиям на одном из крупных заводов по выпуску современного, экологичного и качественного стенового материала на линиях оборудования компании WEHRHAHN⁠ из Германии. Это максимально эффективная производственная система по изготовлению газобетона, сочетающая продуктивность с экологичностью и отличающаяся высокоточной резкой, безотходностью производства, низким расходом энергоресурсов и сырья.

Прочность и сейсмостойкость

Оптимальное соотношение прочности и плотности обеспечивает пористая структура автоклавного газоблока ARTON. Высокая прочность и невысокий удельный вес при возведении высоких зданий позволяют сократить до минимума несущие конструкции, что снижает себестоимость строительства. При этом его использование снижает нагрузку на здание благодаря своему незначительному весу и высокой прочности, что актуально для Узбекистана как сейсмоактивного региона. В таких странах с высокой частотой землетрясений, как в Японии, уже несколько лет при строительстве применяют только газобетон с армированными элементами.





Паропроницаемость и теплоизоляция

ARTON — эталон энергоэффективных технологий, а дышащая способность стен из газоблока сравнима только с деревом ценных пород. Газобетон ARTON адаптируется к температурной амплитуде, накапливая тепло днем и отдавая его при понижении температуры ночью, тем самым обеспечивая постоянную комфортный микроклимат в здании. Зимой в таких помещениях тепло, а летом сохраняется прохлада, при этом расход электроэнергии на обогревание и кондиционирование значительно сокращается. Кроме того, среди строительных материалов именно автоклавный газобетон считается наиболее паропроницаемым, что обеспечивает свободную циркуляцию пара и газов и предохраняет стены от образования конденсата.





Быстрота возведения и легкость обработки

Автоклавный газобетон считается передовым стандартом геометрии и точности AAC-блоков.

Легкость кладки стен из автоклавного газоблока ARTON в восемь раз выше, чем из кирпича: блоки легкие и крупные по формату и позволяют выводить ряды, не дожидаясь схватывания раствора. ARTON легко обрабатывается простым инструментом, его можно резать на любые формы и под любым углом, включая скос и наклон. Работа с ним не требует специализированной подготовки.





Точность размеров и экономичность

Технология производства автоклавного газоблока ARTON обеспечивает максимально точные размеры блоков. Погрешность настолько минимальна, что стена после кладки не требует выравнивания, а в качестве основы под обои или покраску достаточно тонкого слоя шпатлевки. Низкая себестоимость строительства складывается из низкой стоимости материалов и их транспортировки, снижения затрат на фундамент и несущие конструкции, уменьшения стоимости и времени работ. Экономия достигается также на внутренней отделке и монтаже стен.





Стойкость по всем параметрам

Газоблок ARTON морозостойкий и сохраняет свои физико-механические свойства при многократном воздействии попеременного замораживания и оттаивания. Пористая структура позволяет вытеснять замерзающую воду в систему сообщающихся пор. Также это абсолютно негорючий материал, имеющий первую степень огнестойкости и при воздействии огня не выделяющий токсичных газов.





Ознакомиться с коммерческим предложением и связаться с отделом продаж ARTON можно по телефону: (+998) 71−200−20−06.

Сайт: arton.uz

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