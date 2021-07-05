Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом ужесточила карантинные ограничения, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

С 1 августа на территории Узбекистана усиливается контроль за соблюдением санитарно-гигиенических правил при проведении свадеб, похорон и других семейных мероприятий и ограничивается число участников этих мероприятий до 50 человек.

До этого с 18 апреля действовало требование об ограничении количества участников свадеб и других мероприятий до 100 человек.

В связи с эпидситуацией в Узбекистане также приостанавливается проведение всех массовых мероприятий, в том числе, концертов, фестивалей, театральных программ и других. Спортивные мероприятия разрешено проводить без зрителей.

На прошлой неделе Республиканская специальная комиссия по борьбе с коронавирусом приняла решение усилить с 28 июня по 12 июля карантинные ограничения в Узбекистане. Ограничения действовали и до этого, но они соблюдались не до конца. «Газета.uz» обращала внимание на то, что решения и меры, принимаемые властями, иногда противоречат друг другу, а некоторые ограничения соблюдать просто невозможно.