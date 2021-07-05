Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 июля провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба главы государства.

Стороны отдельно остановились на вопросах развития ситуации в регионе Центральной Азии в связи с ухудшением (обострением) обстановки в северных районах Афганистана.

Президенты условились о дальнейших контактах по линии уполномоченных ведомств и организаций стран, говорится в сообщении.

Как пишет ТАСС, в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва обеспокоена развитием обстановки в приграничных районах Афганистана на фоне вывода оттуда военных США. По его словам, руководство РФ внимательно наблюдает за ситуацией в стране и констатирует, что там «происходит дестабилизация».

Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли РФ возможность отправки дополнительного контингента для помощи Таджикистану в охране границ, представитель Кремля указал, что российские военные и пограничники будут следить за обострением ситуации в приграничных районах Афганистана и принимать соответствующие решения.

Накануне президенты Узбекистана и Таджикистана в телефонном разговоре подтвердили готовность сторон к координации сотрудничества силовых структур и правоохранительных органов в сфере безопасности, особенно в укреплении охраны границ с Афганистаном.

Владимир Путин пообещал помощь Таджикистану в связи с обострением ситуации на границе Таджикистана с Афганистаном. Как говорится в сообщении на сайте Кремля, в телефонном разговоре с Эмомали Рахмоном Владимир Путин «подтвердил готовность оказать Таджикистану необходимую поддержку как в двустороннем плане, так и в рамках Организации договора о коллективной безопасности».

Как сообщалось ранее, в ночь на 5 июля силы «Талибан» взяли под контроль шесть уездов афганской провинции Бадахшан. Таджикистан принял свыше 1000 военнослужащих правительственных войск Афганистана, отступивших на территорию соседней страны. Президент Эмомали Рахмон также объявил мобилизацию 20 тысяч военнослужащих для укрепления таджикско-афганской границы.

В Узбекистан с обострением ситуации в Афганистане проникли суммарно 100 афганских военнослужащих и ополченцев, все они были отправлены обратно.