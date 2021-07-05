Президент Узбекистана 2 июля подписал постановление «О дополнительных мерах по обеспечению прозрачности и повышению эффективности государственных закупок».

Согласно документу, с 5 июля корпоративные закупщики из числа государственных компаний обязаны размещать объявления о проведении закупочных процедур и информацию о результатах государственных закупок на специальном портале и в СМИ. Для них также отменяются действующие порядки проведения госзакупок напрямую или без тендерных торгов, определенные в индивидуальном порядке в соответствии с решениями президента и правительства.

К корпоративным закупщикам относятся:

АО «Навоийский ГМК»; ГП «Навоийуран»; АО «Узбекнефтегаз»; АО «Узметкомбинат»; АО «Узкимёсаноат»; АО «Навоиазот»; АО «Ферганаазот»; АО «Региональные электрические сети»; АО «Узбекистон темир йуллари»; АО «Худудгазтаъминот»; АО «Тепловые электрические станции»; АО «Uzbekistan Airways»; АО «Национальные электрические сети Узбекистана»; АО «Алмалыкский ГМК»; АК «Узбектелеком»; АО «Узтрансгаз»; АО «Узавтосаноат»; АО «Узбекгидроэнерго»; АО «Узбеккумир»; АО «Uzbekistan Airports»; АО «Узбекгеофизика»; АО «Узвторцветмет»; ГУП «Давлат белгиси»; Государственный комитет по геологии и минеральным ресурсам, ГП «Геолтехтаъминот».

В списке тех, чей процесс госзакупок будет контролироваться в особом порядке, есть также бюджетные заказчики:

Министерство здравоохранения; Министерство водного хозяйства; Министерство народного образования; Министерство жилищно-коммунального обслуживания; Министерство дошкольного образования; Министерство высшего и среднего специального образования; Комитет по автомобильным дорогам.

Документом образована Республиканская комиссия по обеспечению открытого и прозрачного осуществления госзакупок во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым. Комиссии поручено в месячный срок провести инвентаризацию договоров корпоративных и бюджетных заказчиков стоимостью более 1 млн долларов, включая импортные контракты, и принять меры по их оптимизации. Комиссия также установит системный контроль за открытым и прозрачным проведением госзакупок.