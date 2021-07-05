Президент Узбекистана 2 июля подписал постановление «О дополнительных мерах по обеспечению прозрачности и повышению эффективности государственных закупок».

Согласно документу, с 5 июля корпоративные закупщики из числа государственных компаний обязаны размещать объявления о проведении закупочных процедур и информацию о результатах государственных закупок на специальном портале и в СМИ. Для них также отменяются действующие порядки проведения госзакупок напрямую или без тендерных торгов, определенные в индивидуальном порядке в соответствии с решениями президента и правительства.

К корпоративным закупщикам относятся:

  1. АО «Навоийский ГМК»;
  2. ГП «Навоийуран»;
  3. АО «Узбекнефтегаз»;
  4. АО «Узметкомбинат»;
  5. АО «Узкимёсаноат»;
  6. АО «Навоиазот»;
  7. АО «Ферганаазот»;
  8. АО «Региональные электрические сети»;
  9. АО «Узбекистон темир йуллари»;
  10. АО «Худудгазтаъминот»;
  11. АО «Тепловые электрические станции»;
  12. АО «Uzbekistan Airways»;
  13. АО «Национальные электрические сети Узбекистана»;
  14. АО «Алмалыкский ГМК»;
  15. АК «Узбектелеком»;
  16. АО «Узтрансгаз»;
  17. АО «Узавтосаноат»;
  18. АО «Узбекгидроэнерго»;
  19. АО «Узбеккумир»;
  20. АО «Uzbekistan Airports»;
  21. АО «Узбекгеофизика»;
  22. АО «Узвторцветмет»;
  23. ГУП «Давлат белгиси»;
  24. Государственный комитет по геологии и минеральным ресурсам, ГП «Геолтехтаъминот».

В списке тех, чей процесс госзакупок будет контролироваться в особом порядке, есть также бюджетные заказчики:

  1. Министерство здравоохранения;
  2. Министерство водного хозяйства;
  3. Министерство народного образования;
  4. Министерство жилищно-коммунального обслуживания;
  5. Министерство дошкольного образования;
  6. Министерство высшего и среднего специального образования;
  7. Комитет по автомобильным дорогам.

Документом образована Республиканская комиссия по обеспечению открытого и прозрачного осуществления госзакупок во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым. Комиссии поручено в месячный срок провести инвентаризацию договоров корпоративных и бюджетных заказчиков стоимостью более 1 млн долларов, включая импортные контракты, и принять меры по их оптимизации. Комиссия также установит системный контроль за открытым и прозрачным проведением госзакупок.

Реклама на Газета.uz