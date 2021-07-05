Президент Узбекистана 2 июля подписал постановление «О дополнительных мерах по обеспечению прозрачности и повышению эффективности государственных закупок».
Согласно документу, с 5 июля корпоративные закупщики из числа государственных компаний обязаны размещать объявления о проведении закупочных процедур и информацию о результатах государственных закупок на специальном портале и в СМИ. Для них также отменяются действующие порядки проведения госзакупок напрямую или без тендерных торгов, определенные в индивидуальном порядке в соответствии с решениями президента и правительства.
К корпоративным закупщикам относятся:
- АО «Навоийский ГМК»;
- ГП «Навоийуран»;
- АО «Узбекнефтегаз»;
- АО «Узметкомбинат»;
- АО «Узкимёсаноат»;
- АО «Навоиазот»;
- АО «Ферганаазот»;
- АО «Региональные электрические сети»;
- АО «Узбекистон темир йуллари»;
- АО «Худудгазтаъминот»;
- АО «Тепловые электрические станции»;
- АО «Uzbekistan Airways»;
- АО «Национальные электрические сети Узбекистана»;
- АО «Алмалыкский ГМК»;
- АК «Узбектелеком»;
- АО «Узтрансгаз»;
- АО «Узавтосаноат»;
- АО «Узбекгидроэнерго»;
- АО «Узбеккумир»;
- АО «Uzbekistan Airports»;
- АО «Узбекгеофизика»;
- АО «Узвторцветмет»;
- ГУП «Давлат белгиси»;
- Государственный комитет по геологии и минеральным ресурсам, ГП «Геолтехтаъминот».
В списке тех, чей процесс госзакупок будет контролироваться в особом порядке, есть также бюджетные заказчики:
- Министерство здравоохранения;
- Министерство водного хозяйства;
- Министерство народного образования;
- Министерство жилищно-коммунального обслуживания;
- Министерство дошкольного образования;
- Министерство высшего и среднего специального образования;
- Комитет по автомобильным дорогам.
Документом образована Республиканская комиссия по обеспечению открытого и прозрачного осуществления госзакупок во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым. Комиссии поручено в месячный срок провести инвентаризацию договоров корпоративных и бюджетных заказчиков стоимостью более 1 млн долларов, включая импортные контракты, и принять меры по их оптимизации. Комиссия также установит системный контроль за открытым и прозрачным проведением госзакупок.
R. Lewine
Так значит ХудудГаз уже закупил все счетчиви Остен от Технопарка?)))