В ночь с 4 на 5 июля силы движения «Талибан» взяли под полный контроль уезды Хохон, Шикай, Нусай, Мохимай, Шугнон и Султон Ишкашим афганской провинции Бадахшан, имеющие общую границу с Таджикистаном протяжённостью 910 км. Об этом сообщило таджикское ИА «Ховар» со ссылкой на пресс-центр пограничных войск ГКНБ Таджикистана.

В ходе вооружённых боестолкновений с талибами 1037 военнослужащих правительственных войск Афганистана в целях сохранения жизней личного состава отступили через приграничные участки Шохон Ш. Шохинского района (104 человека), Рузвай (213 человек) и Нулванд (83 человека) Дарвазского района, Хумроги Ванджского района (173 человека), района Тем города Хорог (312), Ишкашим (102 человека) и Лангар (50 человек) Ишкашимского района на территорию Таджикистана.

«Принимая во внимание принцип добрососедства и придерживаясь позиции невмешательства во внутренние дела [Афганистана]», Таджикистан позволил военным из соседней страны перейти на свою территорию.

«В настоящее время обстановка на указанных приграничных участках находится под контролем пограничников Республики Таджикистан», — подчеркивается в сообщении.

Ранее Таджикистан сообщил, что готов принять и разместить до 10 тысяч беженцев из соседней страны.

Узбекистан ранее также сообщал о пересечении своей границы афганскими военными и бойцами народного ополчения — в первом случае границу перешли 53 человека, во втором — еще 47. Граждане Афганистана после дознания были отправлены обратно на родину. «Любые попытки незаконного перехода на узбекскую территорию будут жёстко пресекаться», — заявило по этому поводу Министерство иностранных дел Узбекистана.