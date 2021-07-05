За январь-июнь 2021 года в Узбекистане цена бензина увеличилась на 17%, следует из отчёта Государственного комитета по статистике.

В июне бензин в среднем по республике стал дороже на 2,5%, а пропан — на 8,7%.

С начала года наиболее выраженным рост цен был на услуги по техническому обслуживанию и ремонту личных транспортных средств — 8,2% (в годовом выражении). В годовом выражении ярче всего инфляционные процессы проявились в росте цен на бензин — 38,9%.

В конце прошлого в Министерство энергетики объясняли, почему на разных автозаправочных станциях бензин отпускается по разным ценам, а импортный бензин может стоить дешевле, чем произведённый в Узбекистане.

С 1 мая 2020 года было отменено государственное регулирование розничных цен на автомобильный бензин.

В начале месяце депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, член фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев отметил, что удорожание бензина оказывает влияние на рост цен во всех секторах экономики.

По его словам, бензин марки Аи-91 начал продаваться на заправках по 7200 сумов за литр. В конце июня в сети сообщалось, что на некоторых заправках цена Аи-80 выросла до 6000 сумов, Аи-92 — 7400 сумов, Аи-95 — 7800 сумов.

На бирже бензин Аи-80 с начала года (с января по июль) подорожал с 5,7 млн до 6,9 млн сумов за тонну (с 4646 до 5745 сумов за литр), Аи-91 — с 6,7 млн до 8,2 млн сумов за тонну (с 5400 до 6827 сумов за литр), Аи-92 — с 6,7 млн до 8,3 млн сумов за тонну, Аи-95 — с 8,5 млн 9,6 млн сумов за тонну (с 7200 до 7570 сумов).

Он также указал на сообщение «Узбекнефтегаза» о хищении 185,7 млрд тонн нефтепродуктов в Джизакской, Бухарской и Андижанской нефтебаз. Анализ ситуации только на Джизакской нефтебазе показывает, что по состоянию на 1 января 2021 года в общей сложности дебиторская задолженность составила 35 млрд сумов, в том числе 14 млрд сумов за 2006−2020 годы. В связи с ликвидацией 239 хозяйств с дебиторской задолженностью вопрос взыскания долгов на сегодняшний день превратился в серьезную проблему. Также ощущалась нехватка нефтепродуктов на АЗС филиала.

При этом 19 тысяч тонн нефтепродуктов на сумму 146 млрд сумов, принадлежащих НПЗ, отгружены потребителям без покупки на биржевых торгах.

Парламентарий попросил правоохранительные органы сообщить о принятых мерах в отноашении нарушителей.