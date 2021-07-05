Режиссер Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса на 82-м году жизни, сообщила пресс-служба «Мосфильма».
Владимир Меньшов — народный артист РСФСР (1989), лауреат советских премий и премии Американской киноакадемии «Оскар» (в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»), присужденной за фильм «Москва слезам не верит» (1979).
Среди других известных его работ — «Любовь и голуби» (1984) и «Ширли-мырли» (1995). В качестве актера он снялся в 117 фильмах и сериалах, в том числе «Ликвидация», «Диверсант», сериях «Ёлки» и «Дозоры», а также в фильме узбекистанского режиссера Зульфикара Мусакова «Абдуллажон, или Посвящается Стивену Спилбергу».
Александр Гончаров
Соболезную родным и близким.
AL Capone
Википедии написано умер от последствий корона вируса.
R. Lewine
Мощная фигура была в российском кинематографе. Мои соболезнования.
Sanjar Rajabov
Меньшов не просто уникальный талант но и потрясающе приличный и скромный человек. Был.
Земля пухом.
Muhamedova Galina
Какие люди уходят. Скорблю
Mad Man
Царство небесное! Какой классный актер был! Я так любил смотреть фильмы с его участием! Даже эпизоды он делал мастерски и запоминающимися. Большая потеря для мира кино, искренние соболезнования родным и близким