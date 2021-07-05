Режиссер Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса на 82-м году жизни, сообщила пресс-служба «Мосфильма».

Владимир Меньшов — народный артист РСФСР (1989), лауреат советских премий и премии Американской киноакадемии «Оскар» (в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»), присужденной за фильм «Москва слезам не верит» (1979).

Среди других известных его работ — «Любовь и голуби» (1984) и «Ширли-мырли» (1995). В качестве актера он снялся в 117 фильмах и сериалах, в том числе «Ликвидация», «Диверсант», сериях «Ёлки» и «Дозоры», а также в фильме узбекистанского режиссера Зульфикара Мусакова «Абдуллажон, или Посвящается Стивену Спилбергу».