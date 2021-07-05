Кабинет Министров 29 июня утвердил постановление «О дополнительных мерах по реализации закона „О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения“», сообщила Norma.uz.

Документом утверждены:

Положение о порядке предоставления сведений, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения;

Положение о порядке осуществления международного сотрудничества в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;

Положение о порядке организации мониторинга и контроля за организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и другим имуществом по соблюдению законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Определено, что сообщения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, о подозрительных операциях представляются ими в Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре с использованием автоматизированного программного обеспечения, кроме сведений, составляющих государственную тайну. К сообщению должны прилагаться обосновывающие сведения и документы.

Организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, являются:

банки и иные кредитные организации;

профессиональные участники рынка ценных бумаг;

члены биржи;

страховщики и страховые посредники;

организации, оказывающие лизинговые услуги;

организации, осуществляющие денежные переводы, платежи и расчеты;

ломбарды;

организации, проводящие лотереи и иные игры, основанные на риске;

лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;

лица, оказывающие услуги и принимающие участие в операциях, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества;

нотариальные конторы (нотариусы);

адвокатские формирования и аудиторские организации — при подготовке и осуществлении сделок от имени клиентов; лица, осуществляющие деятельность в области оборота криптоактивов.

Департамент при Генпрокуратуре, в свою очередь, должен регулярно информировать организации и контролирующие их органы о результатах рассмотрения полученных сообщений.

Мониторинг и контроль за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения осуществляется без вмешательства в финансово-хозяйственную деятельность организаций, говорится в документе.

Мониторинг проводится путем анализа и изучения отчетности, статистической и другой информации, предоставляемой организациями. Во время проведения мониторинга запрещается посещать организации, а также запрашивать информацию, не относящуюся к предмету проверки.

Контроль осуществляется путем изучения состояния соблюдения требований законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Во время проведения контроля запрещается изучение вопросов, не предусмотренных законодательством о противодействии отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.