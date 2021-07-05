В понедельник, 5 июля, состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщила пресс-служба главы государства.

Лидеры стран уделили особое внимание развитию ситуации в регионе в связи с ухудшением обстановки и усилением напряженности на афганском направлении. «Подчеркнута важность продолжения тесной межведомственной координации», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы президента Таджикистана, президенты двух стран подтвердили готовность сторон к координации сотрудничества силовых структур и правоохранительных органов в сфере безопасности, особенно в укреплении охраны границ с Афганистаном.

Президенты также рассмотрели график предстоящих мероприятий на высшем уровне, в том числе проведения очередной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, которая, как сообщалось ранее, состоится в Туркменистане.

Как сообщалось ранее, в ночь на 5 июля силы «Талибан» взяли под контроль шесть уездов афганской провинции Бадахшан. Таджикистан принял свыше 1000 военнослужащих правительственных войск Афганистана, отступивших на территорию соседней страны. В Узбекистан с обострением ситуации в Афганистане проникли суммарно 100 афганских военнослужащих и ополченцев, все они были отправлены обратно.