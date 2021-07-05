Что из себя представляет озеро Иссык-Куль
Иссык-Куль — озеро, которое находится в Кыргызстане. В переводе с кыргызского языка оно означает «горячее озеро», потому что никогда не замерзает, даже при сильных морозах. Оно является вторым по величине соленым озером в мире, уступая только Каспийскому, а по прозрачности воды идет следом за Байкалом.
Как туда добраться
С 11 июля национальный туроператор Asialuxe Travel запускает прямые чартерные рейсы по направлению Ташкент — Тамчи (Иссык-Куль) — Ташкент. Всего за 1,5 часа на комфортабельных авиалайнерах Uzbekistan Airways можно долететь до места назначения. Рейсы вылетают из Ташкента по воскресеньям, а приземляются в международном аэропорту Тамчи прямо у побережья озера.
Рейсы планируется выполнять по следующим датам:
- 11 июля;
- 18 июля;
- 25 июля;
- 1 августа;
- 8 августа;
- 15 августа;
- 22 августа;
- 29 августа.
Какие документы нужны для поездки в Иссык-Куль
В Кыргызстан для граждан Узбекистана виза не нужна, если турист едет в страну на срок до 60 дней. Пассажиру достаточно иметь загранпаспорт, а также сертификат ПЦР-теста на коронавирус с отрицательным результатом, который был сдан не более, чем за 72 часа до вылета.
Где лучше остановиться
На побережье Иссык-Куля много разных мест для проживания: от уютных пансионатов и санаториев на любой вкус и бюджет до шикарных пятизвездочных отелей. Независимо от места остановки, туристов встретит просто великолепная природа: во всех отелях и пансионатах много зелени, хвойных лесов и цветов, собственных пляжей и бассейнов, прекрасный вид из номеров и просто чистый горный воздух.
Какая погода ожидает туристов
Иссык-Куль в июле и августе — это пик бархатного сезона. Комфортная погода даст возможность совершать долгие пешие прогулки, купаться в озере и загорать под непалящим солнцем. Хороший вариант переждать «чиллю».
Во сколько обойдется отдых на озере Иссык-Куль
Иссык-Куль многие любят за оптимальное соотношение цены и качества. Стоимость полноценного отдыха начинается от 3,7 млн сумов на одного человека при двухместном размещении на неделю. Путевка включает авиабилеты в оба конца, трансфер из аэропорта до отеля и обратно, проживание в двухместном номере, трехразовое питание, страховку с покрытием COVID-19. Что касается дополнительных расходов, то Asialuxe Travel рекомендует взять с собой необходимую сумму на карманные расходы в виде сувениров, развлечений или шопинга.
Какой пляж у Иссык-Куля
Здесь 600 км пляжей, усыпанных мягким песком и мелкой галькой. Вода очень прозрачная и к середине лета прогревается до 20C. Берег уходит под небольшим уклоном под лазурную гладь озера, поэтому купаться без страха здесь смогут даже дети. Вся прилегающая территория хорошо благоустроена: есть душевые, раздевалки, пирсы, шезлонги и тенты для отдыха.
Где поправить здоровье
Иссык-Куль славится своими целебными свойствами. Некоторые пансионаты специализируются на горячих источниках, минеральных водах, грязевых процедурах, которые назначают врачи, закрепленные в домах отдыха.
Поездка на озеро станет отличным решением для восстановления здоровья. Свежий горный воздух и бриз с озера помогут быстро восстановить и укрепить иммунитет.
Чем можно заняться на озере
На пляжах представлено множество веселых аттракционов. Можно покататься на катамаране или скутере, сходить в аквапарк или посмотреть на окрестности с колеса обозрения.
Кроме того, на Иссык-Куле активная рыбалка. Здесь ловится форель, чебак, сиг, лещ, судак, сазан и карп. В поисках адреналина можно полетать над озером на параплане или с ветерком прокатиться на гидроцикле. Фанаты дайвинга смогут погрузиться на дно озера и исследовать останки прошлых цивилизаций.
Где максимально выгодно забронировать путевки
Продукция национального туроператора Asialuxe Travel, а вернее турпакеты в Иссык-Куль, доступны во всех туристических компаниях Узбекистана. Также можно самостоятельно ознакомиться с ценами, выбрать отель и забронировать тур на сайте.
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