В Ташкенте 2 июля в возрасте 85 лет ушёл из жизни доктор технических наук, профессор Темиржан Атакузиев, известный учёный в области технологии силикатных тугоплавких неметаллических материалов и технологии неорганических веществ.

Темиржан Атакузиев окончил химико-технологический факультет Среднеазиатского политехнического института и аспирантуру при Институте химии Академии наук УзССР. Проработав в 1964—1967 годах в Институте химии, в 1968 году начал работу в Ташкентском политехническом институте (ныне Ташкентский государственный технический университет). Здесь он прошёл путь от старшего преподавателя до заведующего кафедрой, декана и проректора вечерне-заочного обучения.

В последние годы работал профессором в Ташкентском химико-технологическом институте.

Темиржан Атакузиев известен своими трудами, на основе которых были разработаны новые виды цемента, отличающихся рядом преимуществ.

Одним из направлений его исследований была утилизация промышленных отходов. В частности, он нашёл оптимальные варианты утилизации фосфогипса в производстве стройматериалов — цемента, гидравлических добавок и других.

Темиржан Атакузиев — автор более 1000 научных работ. Это монографии, учебники и пособия, терминологические и толковые словари, научно-популярные брошюры, патенты и авторские свидетельства на изобретения. Под его руководством защитилось 42 кандидата наук и 7 докторов наук.

В 2007 году был награждён орденом «Буюк хизматлари учун» («За выдающиеся заслуги»).