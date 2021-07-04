Служба государственной безопасности Узбекистана пресекла факты, связанные с незаконной продажей земель в Ташкентской области, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе СГБ.

В 2018 году по решению хокима Бостанлыкского района компании, специализирующейся на конном спорте, было выделено 25,4 га земли для строительства гостиничного комплекса, коттеджей, конюшни, ветеринарного блока, манежа, открытого и закрытого плаца. Однако учредитель компании, вступив в сговор со знакомым риэлтором, решил продать земельную площадь другому гражданину за 1,5 млн долларов.





В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками управления СГБ по Ташкентской области, областной прокуратуры и Департамента при Генпрокуратуре, указанные лица были задержаны при получении в качестве аванса 700 тысяч долларов.





Кроме того, по данным СГБ, трое жителей Зангиатинского и Ташкентского районов потребовали у одного гражданина 150 тысяч долларов за оказание содействия в переоформлении на его имя и получении права собственности на 1,5 га земли из 2 га, выделенных в 2019 году для строительства высокотехнологичной теплицы по решению хокима Зангиатинского района компании, оформленной на имя другого гражданина. Они были задержаны при получении в качестве аванса 60 тысяч долларов.

Ранее судимый житель Зангиатинского района пообещал одному гражданину оказать содействие через своих знакомых в хокимияте и отделе кадастра в получении права собственности на 35 соток земли, выделенной в 2018 году другому гражданину для занятия сельским хозяйством.

Сообщив ложную информацию о том, что площадь участка составляет 80 соток, он потребовал 160 тысяч долларов. Мужчина был задержан при получении 30 тысяч долларов.





В ходе другого оперативного мероприятия были пресечены незаконные действия двух лиц, занимавшихся риэлторской деятельностью. Эти граждане сообщили местному предпринимателю о продаже 1 га земли, выделенной одному из ООО для строительства причала для лодок и мест отдыха на берегу реки Чирчик, на участке русла в сельском сходе граждан «Газалкент» Бостанлыкского района, и запросили 260 тысяч долларов за оказание через должностных лиц содействия в оформлении этой площади на его имя. Они были задержаны с поличным при получении в качестве аванса 20 тысяч долларов.