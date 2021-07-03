«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов десертов без выпечки.

Вафельный торт с малиной

Сочетание хрустящих вафель с нежной сметанной прослойкой и свежей малиной понравятся тем, кто любит экспериментировать с текстурой и вкусами. Приготовить этот нежный торт не составит труда.

Двойной шоколадный мусс

Этот простой и нежный десерт готовится из свежих сливок и шоколада. Время приготовления займёт не более получаса, но муссу нужно несколько часов, чтобы хорошо застыть в холодильнике.

Творожный торт из печенья

Приготовить этот торт можно вместе с детьми, потому что он складывается в «домик». Готовый десерт поливают глянцевой шоколадной глазурью.

Пирожное «Картошка»

Быстрое и всеми любимое пирожное со сгущёным молоком тоже можно приготовить вместе с детьми. Чтобы сделать совместное занятие интересным, предложите маленьким членам семьи слепить необычные фигурки.

Торт «Орео» без выпечки

Несмотря на то, что торт не нужно выпекать, с десертом всё-таки придётся повозиться. Зато такое лакомство можно смело подавать на праздничный стол.

Конфеты «Баунти»

Полчаса времени, всего три ингредиента и натуральные кокосовые конфеты в шоколаде уже готовы.