Классический «умный» дом — это набор гаджетов, которые автоматизируют те или иные действия в доме. Простой пример — включение и выключение света в определенное время. Более сложный — активация камеры безопасности при открытии входной двери. Совсем сложный — включение и выключение кондиционера и управление окнами и шторами при достижении определенной температуры.

Важную часть «умного» дома составляют интеллектуальные датчики. Популярные из них — датчики открытия/закрытия двери, датчики освещения и движения.

У датчиков обычно две задачи:

уведомлять пользователя о событиях;

быть триггером для других более сложных сценариев. Например, при открытии дверей включается кондиционер или загорается свет.

Не менее часто используемый компонент «умного» дома — пульт дистанционного управления, который является своеобразным связующим звеном между «умным» домом и «глупой» бытовой техникой. Такие пульты имитируют сигналы обычного ИК-пульта, а управлять ими можно с помощью смартфона.

Более того, «умный» пульт может быть частью разных сценариев. Например, у вас есть датчик температуры и вы задаете следующее условие: если температура на датчике выше 26 °C, то нужно включить кондиционер на 24 °C, если температура ниже 23 °C, то кондиционер нужно выключить. Как только температура повышается, «умный» пульт отправляет сигнал включения кондиционеру и регулирует его температуру в соответствии с заданными условиями.

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Не менее важным компонентом современного дома или офиса является качественная вентиляция, которая не только удаляет нежелательные запахи, но и поставляет в помещение свежий воздух, предварительно очищая его от пыли, гари, вредных веществ, пыльцы растений и других аллергенов. В шоуруме Work Space представлен большой ассортимент приточно-вытяжных вентиляций от Smart Air. А также здесь представлены важные для здоровья бактерицидные рециркуляторы, которые дезинфицируют воздух и убивают до 99,9% вирусов, бактерий и вредных микроорганизмов.





Обустраивая свое жилище по последнему слову техники, не стоит забывать и об эргономике рабочего пространства. Эргономика — это направление в науке, которое изучает, как среда, в которой пребывает человек, влияет на его деятельность. Ученые выяснили, что человек лучше себя чувствует, лучше работает и дольше остается здоровым, если пространство вокруг него обустроено комфортно и удобно. Так появилась эргономичная мебель для детей и взрослых.





Эргономичная мебель для рабочего пространства легко регулируется под индивидуальные пропорции человека. Вы легко можете поменять угол наклона спинки кресла, сделать выше или ниже рабочий стол. Такая мебель не даст напрягаться спине и минимизирует боли в локтях и кистях, так как вы легко сможете подстроить ее под себя.





Собираясь обустроить новую квартиру, стоит обратить внимание на этот вид мебели. Если каждый предмет мебели будет одновременно красив и функционален, будет приятней жить и работать в такой обстановке.





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