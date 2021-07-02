В последние дни в Узбекистане наблюдается аномально жаркая погода для начала июля, температура воздуха на 4−6 градусов превышала нормальные значения. Это явление связано с выносом сухого и горячего воздуха с районов Ирана, отмечает Узгидромет.

В пятницу, 2 июля, в большинстве регионов страны ожидается сухая и жаркая погода, лишь во второй половине дня по областям Ферганской долины и к вечеру по Ташкентской области возможны кратковременные дожди и грозы. Местами по стране ожидается усиление ветра до 15−20 м/с.

На выходные жаркая и сухая погода сохранится, температура воздуха составит ночью +24…+27 градусов, днём — +38…+41 градус, местами по северу, югу и пустынной зоне — до +44 градусов.

В выходные также ожидается усиление ветра до 15−20 м/с. В некоторых горных районах во второй половине дня возможны кратковременные дожди и грозы.