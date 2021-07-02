Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) планирует обновить свой логотип и провести ребрендинг. Об этом стало известно 2 июля на заседании исполкома политического совета партии.

Отмечается, что количество членов партии выросло с 400 тысяч до 1 миллиона за последние три года, а количество первичных партийных организаций превысило 13,5 тысячи.

Действующий логотип.

Логотип партии до 2016 года.

В рамках ребрендинга партия планирует обновить свой логотип. Этот вопрос обсуждался в течение последних трех месяцев в ходе различных встреч и диалогов с населением.

«После комментариев партийных активистов и общественности стало ясно, что изменения в соответствии с сегодняшними требованиями должны быть отражены в логотипе УзЛиДеП. Иными словами, новый логотип партии должен быть способен в полной мере отразить великие цели УзЛиДеП на новом этапе реформ. Чтобы весь народ и мировое сообщество увидели в этом символе те цели, которые сегодня перед собой ставит УзЛиДеП», — говорится в сообщении.

Предлагаемый вариант нового логотипа.

На заседании было решено организовать дискуссии во всех регионах для изучения мнения членов партии и общественности о новой эмблеме.

«Новый логотип должен сформироваться как действительно народный логотип, отражающий взгляды как можно большего числа членов партии и населения», — отметили в пресс-службе партии.