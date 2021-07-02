Из-за катастрофического влияния пандемии COVID-19 на международный туризм мировая экономика в 2020 и 2021 годах может потерять более четырёх трлн долларов. Об этом сообщает Служба новостей ООН со ссылкой на отчёт Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Как отмечают авторы доклада, в 2020 году международный туризм и тесно связанные с ним отрасли уже понесли убытки в размере 2,4 трлн долларов. Сопоставимые с этим значением потери могут быть зафиксированы и в этом году.

Так, в период с января по декабрь 2020 года число иностранных туристов в мире сократилось примерно на один миллиард человек, или на 73%. В первом квартале 2021 года полученные данные указывают на снижение этого показателя на 88%.

По мнению авторов отчёта, восстановление туристического сектора во многом будет зависеть от степени доступности вакцин против COVID-19. В докладе указывается, что вакцинация от коронавируса проходит крайне неравномерно: в одних регионах привито менее одного процента населения, в других — более 60%. В результате убытки от туризма сокращаются в большинстве развитых государств и увеличиваются в развивающихся странах.

Ожидается, что туристический сектор экономики будет восстанавливаться быстрее всего в таких странах, как Франция, Германия, Швейцария, Великобритания и США. Тем не менее, даже в развитых государствах полного возрождения иностранного туризма, по мнению экспертов, не следует ожидать ранее 2023 года.

Развивающиеся страны несут из-за пандемии наибольшие потери: в 2020 году они испытали самое резкое в мире сокращение числа туристов — на 60−80%. Наиболее пострадавшими регионами оказались Северо-Восточная и Юго-Восточная Азия, Океания, Северная Африка и Южная Азия.

Согласно докладу, сокращение туризма влечёт за собой рост безработицы в среднем на 5,5%. В странах с сильной привязкой экономики к туристическому бизнесу этот показатель может составлять до 15%.