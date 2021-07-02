Торгово-досуговый центр Seoul Mun возводится на территории площадью 40 тысяч кв. м на набережной вдоль улицы Сеульская в центре столицы. Проект предлагает современные решения для успешной реализации коммерческой точки. Три уровня на двух берегах канала Бурджар разместят более 270 разноформатных коммерческих помещений.

Диапазон площади недвижимости от 13 до 1000 кв. м поможет подобрать помещение под различный вид деятельности: от небольшого магазина аксессуаров, обуви или магазина косметики до двухуровневых ресторанов, больших продуктовых супермаркетов и детских развлекательных зон.





Каждое помещение обладает собственным входом. Исключительные параметры — высота потолков, площадь террасы и витрины — помогают подобрать вариант, который будет максимально эффективно использовать каждый квадратный метр.

Приобретение коммерческой недвижимости с высоким потенциалом доходности — это выгодное вложение капитала. Согласно аналитике экспертов из Knight Frank, рынок недвижимости имеет тенденцию к увеличению спроса на коммерческую недвижимость. По прогнозам, рост капитализации недвижимости Seoul Mun составит 25−30%.

Существенно важным отличием проекта набережной является большое открытое пространство. Оно поможет работать каждой точке автономно и без ограничений в отличие от помещений закрытого типа. На территории проекта предусмотрен многоуровневый паркинг на более 550 автомобилей, а также обширная система эскалаторов, лифтов и лестниц для максимально комфортного передвижения по набережной.

Одним из главных факторов успешности торгового объекта является его местоположение. Выгодная локация может обеспечить количество и качество трафика посетителей. Проект Seoul Mun расположен в центре города на пересечении двух густонаселенных районов и двух крупных магистралей — ул. Бабура и Сеульской. Расположение объекта вдоль центральных дорог обеспечивает удобство подъездных путей.





Seoul Mun — это выгодное сочетание преимуществ локации в центре столицы и максимально продуманных условий как для владельцев бизнеса, так и для их посетителей и клиентов.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: seoulmun.uz

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