Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и министр обороны США Ллойд Остин на встрече в Вашингтоне 1 июля обсудили меняющуюся ситуацию в области безопасности в регионе Центральной Азии, сообщается на сайте Пентагона.

Абдулазиз Камилов выразил признательность США за постоянную поддержку модернизации оборонной сферы Узбекистана. «Министры согласились о важности дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества межу военными структурами [двух стран] и разделили стремление продолжить тесное взаимодействие по таким вопросам, как борьба с терроризмом, безопасность границ и наращивание потенциала оборонных ведомств», — говорится в сообщении.

Ллойд Остин приветствовал многолетнюю поддержку Узбекистаном международных усилий по стабилизации ситуации в Афганистане и желание помочь в экономическом восстановлении страны и её интеграции в центральноазиатский регион. Министры «подтвердили свою приверженность дальнейшему продвижению цели прочного политического урегулирования [конфликта] в Афганистане».

Глава Пентагона поблагодарил Узбекистан «за его ведущую роль в укреплении стабильности и безопасности в Центральной Азии» и подтвердил, что США продолжат сотрудничать со странами региона «в решении общих проблем в области безопасности».