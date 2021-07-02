Проектом указа президента с 1 января 2022 года предлагается ввести систему обязательного декларирования доходов и имущества государственных служащих, руководителей и заместителей организаций с долей государства более 50%, государственных предприятий и учреждений, их супругов и несовершеннолетних детей.

На пресс-конференции 1 июля директор Агентства по противодействию коррупции Акмал Бурханов ответил на вопрос «Газеты.uz», почему эта процедура не охватывает близких родственников — родителей, братьев и сестёр, совершеннолетних детей и других.

«Изначально у меня тоже была мысль, что нужно включить всех родственников, в том числе родителей, братьев и сестёр супругов. Но в ходе изучения в большинстве стран, где эта процедура внедрена полностью, декларацию сдают не только госслужащие, но и обычные граждане», — отметил он.

По его словам, на первом этапе планируется охватить только госслужащих, их супругов и несовершеннолетних детей.

«Бывают такие случаи, что они могут быть в ссоре с сёстрами и братьями. Появляются такие вопросы: „Почему я должен отвечать за брата? Он не является госслужащим. Почему мои конституционные права… почему я должен раскрывать это, почему я должен отвечать за брата?“ Что касается детей, после достижения совершеннолетнего возраста они могут сказать, почему мы должны отвечать за отца», — сказал глава Антикоррупционного агентства.

Акмал Бурханов также отметил, что после внедрения системы декларирования некоторые родственники госслужащего могут просто не предоставить информацию о доходе и имуществе.

«У нас может случится такое, что братья, родители супругов могут внести неверную информацию или вообще не раскрывать её. В ходе изучения мы укажем на то, что госслужащий не внёс информацию, а в ответ он может сказать: „Что мне сделать? Тёща (свекровь) не дала информацию, мы поругались“», — объяснил он.

Директор агентства считает, что пока все граждане не перейдут на обязательную систему декларирования, то всегда будут «лазейки».

«Даже если мы сейчас включим родителей, братьев и сестёр, [госслужащий] найдёт лазейку — [оформить недвижимость] на приятелей, друзей и других. Поэтому на первом этапе пока мы предлагаем это. Если после внедрения этой систему в практику появится необходимость, то этот список можно будет расширить», — заявил он.

Почему не будут учитываться расходы госслужащих

В октябре 2019 года был публикован проект постановления президента, которым предлагалось с 1 января 2020 года начать поэтапное внедрение системы декларирования имущества, доходов и расходов отдельных категорий государственных служащих.

В мае 2020 года был обнародован законопроект «О государственной гражданской службе», который также подразумевал ежегодное декларирование доходов, имущества и крупных расходов госслужащих.

Но в текущем проекте указа президента пункт о расходах госслужащих не включён в систему декларирования. Акмал Бурханов считает, что включение расходов может привести к увеличению коррупционных факторов со стороны уполномоченного органа (Антикоррупционного агентства), который будет проверять декларацию.

«Когда речь идёт об имуществе, то это же считается расходами. Или нам нужно включить и расходы на питание, подарки? Это усложнит процесс. Поэтому на первом этапе мы делаем компактный [процесс]», — сказал он.

По его мнению, на первом этапе станет большим шагом анализ разницы между доходами и имуществом по итогам года.

«Мы хотим расширить охват имущества. Под этим понятием мы будем рассматривать не только недвижимость, но и автомобили, а также объекты, стоимость которых будет превышать определённую сумму. Это тоже будет входить в расходы», — сказал Акмал Бурханов.

В начале года сообщалось, что Антикоррупционное агентство разработало проект закона, согласно которому должностные лица всех уровней, включая президента и премьера, должны будут ежегодно заполнять декларацию о доходах.

Ознакомиться с проектами (1 и 2) полностью и оставить замечания можно до 8 июля.