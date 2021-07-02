Результаты проводимой в Узбекистане третьей фазы клинических испытаний узбекско-китайской вакцины от коронавируса ZF-UZ-VAC2001 будут известны в течение года, сообщила «Газете.uz» профессор, доктор биологических наук — заместитель министра инновационного развития Шахло Турдикулова.

Шахло Турдикулова. Фото: из личного архива.

Фаза III клинических испытаний в Узбекистане была начата в декабре и продолжалась до начала марта. В двойном слепом исследовании приняли участие 7000 человек. Половина добровольцев получила вакцину, вторая половина — плацебо. Клинические испытания ведутся под контролем Всемирной организации здравоохранения, заверила замминистра.

По словам Шахло Турдикуловой, все участники клинических испытаний получили деньги. Самочувствие испытуемых контролируется. Колл-центр ежедневно обзванивает всех участников для мониторинга изменений состояния здоровья. Кроме того, добровольцы регулярно сдают тест на наличие антител.

Как мы писали ранее, по результатам третьей фазы клинических испытаний определяется эффективность препарата против заболевания. За добровольцами наблюдают в естественных условиях и подсчитывают количество заболевших людей среди получивших вакцину и её имитацию.

Шахло Турдикулова заявила, что по предварительным оценкам специалистов, вакцина ZF-UZ-VAC2001 снижает риск тяжёлого течения заболевания на 95−97%. В связи с тем, что организм человека постепенно вырабатывает антитела, такой результат достигается через две недели после получения третьей инъекции.

«Продолжительность защиты зависит от индивидуальных показателей организма. У кого-то антитела вырабатываются уже после первой дозы, у кого-то — только после третьей, поэтому обязательно получить все три инъекции, к тому же защита после трёх доз сохраняется дольше», — сказала Шахло Турдикулова.

По предварительным оценкам учёных, в том числе по результатам испытаний на животных, антитела, вырабатываемые организмом после вакцинации, способны предотвращать заболевание до двух лет. Иными словами, предположительно ревакцинация не потребуется привитым в течение двух лет.

На сегодняшний день ни одна вакцина в мире не прошла третью фазу клинических испытаний. Несмотря на это, массовая вакцинация населения начата во многих странах. Страны дают разрешение на экстренное применение вакцины с условием одновременного завершения последней стадии клинических испытаний, потому что мир находится в чрезвычайной ситуации, пояснила Шахло Турдикулова.