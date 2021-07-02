Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 1 июля в Вашингтоне провёл переговоры с государственным секретарём США Энтони Блинкеном. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

Энтони Блинкен подтвердил намерение Соединённых Штатов углублять стратегическое партнерство с Узбекистаном, подчеркнув, что в этом году страны отмечают 30-летие дипломатических отношений.

Госсекретарь США «выразил поддержку продолжающимся реформам в Узбекистане, включая укрепление прав человека и демократии», говорится в сообщении.

Энтони Блинкен высоко оценил инициативы Узбекистана по улучшению отношений между государствами Центральной Азии, отметив активное сотрудничество Узбекистана и США в рамках региональной дипломатической платформе C5+1.

Он также поблагодарил Абдулазиза Камилова за неизменную поддержку Узбекистаном «справедливого и прочного мирного урегулирования в Афганистане».

Госсекретарь приветствовал внимание, которое Узбекистан уделяет региональной взаимосвязанности, в том числе более тесному политическому и экономическому сотрудничеству с Афганистаном, что способствует процветанию и росту в Центральной и Южной Азии.

Напомним, что делегация Узбекистана во главе с Абдулазизом Камиловым находится в США с рабочим визитом.