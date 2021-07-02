Ташкентский механический завод (ТМЗ, бывшее Ташкентское авиационное производственное объединение имени В. Чкалова) планирует наладить выпуск авиационных комплектующих для украинского государственного предприятия «Антонов», сообщила пресс-служба ТМЗ.

Генеральный директор ТМЗ Зафар Исоков, генеральный конструктор ГП «Антонов» Александр Двейрин и руководство инвестиционной компании Welfare Investment Alliance в Ташкенте обсудили вопросы сотрудничества в сфере авиастроения.

Стороны согласовали «дорожную карту» и договорились о создании рабочей группы специалистов, которые детально изучат технологический потенциал ташкентского завода и возможности организации производства деталей и узлов самолетов по заказу ГП «Антонов».

ТАПОиЧ в Узбекистане выпускал транспортные самолеты Ил-76 и пассажирские Ил-114, а также крылья для самолетов Ан-70. В январе 2014 года завод был переименован в Ташкентский механический завод, который должен был сохранить производство запчастей для самолетов Ил-114 и Ил-76. Сейчас ТМЗ, который входит в структуру «Узбекистон темир йуллари», выпускает строительные конструкции, продукцию бытового назначения, автокомплектующие, запчасти для сельхозтехники и железнодорожного транспорта.

Как мы сообщали ранее, в декабре 2020 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что Узбекистан обсуждает с российскими партнерами вопрос восстановления работы ТАПОиЧ. «В мире были считанные государства, которые производили самолеты. А мы своими руками это уничтожили, к сожалению. Но мы все равно прилагаем очень много усилий для его восстановления», — сказал тогда глава государства.

Государственное предприятие «Антонов» — украинский авиастроительный концерн, в состав которого входят конструкторское бюро, комплекс лабораторий, экспериментальный завод и испытательный комплекс для разработки и сертификации самолетов. Он основан в 1946 году. С 2015 года входит в состав государственного концерна «Укроборонпром». За годы работы произвел 120 типов и модификаций самолетов «Ан», в том числе биплан Ан-2, Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия», самый большой, тяжёлый и грузоподъёмный самолёт в мире.