Национальный цифровой банк Anorbank объявил о запуске новых вкладов версии 2.0.

Банк предлагает вкладчикам гибкое управление своими средствами через мобильное приложение Anor Mobile: пополнение и снятие средств в любое удобное время, круглосуточную поддержку и ежемесячную выплату процентов.

Smart 2.0

Вклад Smart 2.0 обеспечит максимальный комфорт управления средствами, пополнение и снятие средств в любое удобное время.

Условия:

23% годовых ;

; срок — 13 месяцев;

минимальная сумма для открытия — 100 тысяч сумов;

пополнение вклада без ограничений в течении всего срока действия вклада;

круглосуточная поддержка контакт-центра;

ежемесячное начисление процентов.

Shoshilmasdan 2.0

Вклад Shoshilmasdan 2.0 — отличный способ накопления на желаемое с высокой растущей ставкой до 27%.

Условия:

процентная ставка до 27% : 1−3 месяц — 19%; 4−6 месяц — 22%; 7−9 месяц — 24%; с 10 месяца до окончания срока вклада — 27% годовых;

: срок — 370 дней;

минимальная сумма для открытия — 100 тысяч сумов;

пополнение вклада в течение первых трех месяцев с даты открытия вклада.

«Anorbank: вкладывайте выгодно!»

Подробнее об открытие вклада можно узнать на сайте или по телефону: 1290.

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