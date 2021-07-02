Национальный цифровой банк Anorbank объявил о запуске новых вкладов версии 2.0.
Банк предлагает вкладчикам гибкое управление своими средствами через мобильное приложение Anor Mobile: пополнение и снятие средств в любое удобное время, круглосуточную поддержку и ежемесячную выплату процентов.
Smart 2.0
Вклад Smart 2.0 обеспечит максимальный комфорт управления средствами, пополнение и снятие средств в любое удобное время.
Условия:
- 23% годовых;
- срок — 13 месяцев;
- минимальная сумма для открытия — 100 тысяч сумов;
- пополнение вклада без ограничений в течении всего срока действия вклада;
- круглосуточная поддержка контакт-центра;
- ежемесячное начисление процентов.
Shoshilmasdan 2.0
Вклад Shoshilmasdan 2.0 — отличный способ накопления на желаемое с высокой растущей ставкой до 27%.
Условия:
- процентная ставка до 27%:
- 1−3 месяц — 19%;
- 4−6 месяц — 22%;
- 7−9 месяц — 24%;
- с 10 месяца до окончания срока вклада — 27% годовых;
- срок — 370 дней;
- минимальная сумма для открытия — 100 тысяч сумов;
- пополнение вклада в течение первых трех месяцев с даты открытия вклада.
«Anorbank: вкладывайте выгодно!»
Подробнее об открытие вклада можно узнать на сайте или по телефону: 1290.
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