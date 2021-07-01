Генеральная прокуратура Узбекистана запустила специальный Telegram-бот для организации эффективного общественного контроля в сфере земельного законодательства, сообщила пресс-служба ведомства.

Через сервис @YerNazoratBot граждане смогут оперативно сообщать о случаях нарушения закона в процессах использования сельскохозяйственных и несельскохозяйственных земель на территориях своего проживания. При оформлении обращения пользователям необходимо зарегистрироваться через номер телефона и указать регион.

К настоящему моменту сообщить можно о трёх видах правонарушений: самовольный захват земли, незаконное строительство и бесцельное (неэффективное) использование земли. Как уточнили в Генпрокуратуре, анонимность заявителя будет обеспечена.

В начале июня замгенпрокурора Шавкатжон Рахимов сообщал, что в Узбекистане за последние два года бесцельно выданы хокимами и расхищены более 120 тысяч га земли, в отношении 588 человек были возбуждены уголовные дела.

Тогда же президент подписал указ о превращении прав на землю в рыночный актив. В документе указывалось, что хокимияты больше не смогут напрямую выделять земли, резервировать их, предоставлять под благоустройство. Виды земельных прав будут сокращены с 6 до 3, земельные участки частному сектору выделяться на основе права собственности и аренды, а государственным организациям — на основе права постоянного пользования.

Напомним, в конце мая Генпрокуратура запустила другой Telegram-бот, через который можно сообщать о недостатках или некачественном выполнении работ при реализации программ «Обод кишлок» и «Обод махалля».