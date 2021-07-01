С 1 июля 2021 года в Узбекистане вступает в силу ряд изменений в законодательстве и другие нововведения, включая повышение пенсий и пособий, новый порядок управления многоквартирными домами, большая прозрачность в госзакупках и другие. Обзор подготовлен «Газетой.uz», в том числе на основе данных Министерства юстиции.

Повышение минимальных размеров пенсий

С 1 июля повышаются минимальные размеры пенсий по возрасту и инвалидности, пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющих необходимого стажа работы, пособия по инвалидности с детства и вводятся другие доплаты.

Спецномера для автомобилей госорганов

Вводится новый тип государственных номерных знаков для служебных автомобилей в органах государственного управления и государственной власти на местах (кенгаши народных депутатов и хокимияты).

Прекращается выдача ИНН гражданам

Начинается переход на ведение учёта налогоплательщиков в налоговых органах с использованием персонального идентификационного номера физического лица (ПИНФЛ). При этом отменяется оказание госуслуг по выдаче идентификационного номера налогоплательщика и постановке граждан на учет в пенсионной накопительной системе.

Иностранный язык — в госорганах

В государственных органах должны начать практику обучения работников иностранному языку не менее одного раза в неделю с привлечением преподавателей образовательных организаций на договорной основе.

Прозрачность госзакупок

Начиная с 1 июля 2021 года государственные органы на портале открытых и на своих официальных веб-сайтах должны размещать и ежеквартально обновлять следующие сведения:

о государственных закупках, в том числе о товарах (работах, услугах), приобретаемых по прямым контрактам;

о расходах на служебные командировки должностных лиц и на прием гостей, прибывших из-за рубежа (цели служебной командировки или визита, расходах на суточные, транспорт и на проживание, за исключением государственных секретов и сведений, предназначенных для служебного пользования);

о бенефициарах субъектов (конечных выгодоприобретателях -физических лицах), которым актами Президента Республики Узбекистан, Кабинета Министров предоставлены налоговые и таможенные льготы и преференции, в том числе индивидуальные льготы, а также об уплаченных ими налогах и финансовых показателях;

о своих годовых сметах расходов и их исполнении, в том числе расходах на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, приобретение автотранспортных средств;

и другую информацию (список).

Изменения в сфере онкологии и гематологии

Расходы, связанные с прохождением позитронно-эмиссионного томографического обследования больных на основе направлений государственных медицинских учреждений, специализирующихся на онкологии и гематологии, покрываются из госбюджета.

Кроме того, расходы, связанные с прибытием онкологических и гематологических больных из Республики Каракалпакстан и областей в республиканские специализированные центры на железнодорожных и авиатранспортных средствах, полностью покрываются за счет средств соответствующих местных бюджетов.

Льготы для частных детсадов

За счёт ресурсов, размещенных Министерством финансов в банках, выделяются кредиты сроком на 7 лет, включая льготный период 2 года по ставке 5%, для создания 100 негосударственных дошкольных образовательных организаций на основе ГЧП в 53 районах.

Детским садам, расположенным в отдаленных и труднодоступных районах, за счёт средств госбюджета выплачивается субсидия в размере 75% от суммы расходов, затрачиваемой на одного воспитанника государственных дошкольных образовательных организаций.

Негосударственным дошкольным образовательным организациям на основе ГЧП за счёт средств госбюджета выплачивается ежемесячная компенсация в размере 50% от стоимости потребленной электрической энергии и природного газа и другие льготы.

Кроме того, с этой даты семейным негосударственным ДОО разрешается воспитывать до 50 детей в зависимости от действующей мощности и нанимать до 4 воспитателей и помощников исходя из числа воспитанников.

Льготы в сфере птицеводства

Начиная с 1 июля 2021 года по 1 июля 2024 года в отношении субъектов предпринимательства, основным видом деятельности которых является птицеводство, по налогу на прибыль (за исключением процентов, полученных за счет средств, размещенных в коммерческих банках), налогу на имущество, земельному налогу и налогу за пользование водными ресурсами налоговая ставка применяется в размере 50%.

Изменения в сфере здравоохранения

Семейным врачебным пунктам и семейным поликлиникам выделяется 10 тысяч штатов средних медицинских работников для налаживания деятельности «медицинских бригад», а также расширения охвата оказанием более качественных медицинских услуг населению районными (городскими) многопрофильными центральными поликлиниками.

Медсестринское дело включается в перечень видов деятельности (работ, услуг), которыми могут заниматься самозанятые лица.

Частным медорганизациям разрешается заниматься следующими видами деятельности:

оказание медицинских услуг населению с выездом на места с помощью организуемой в специальном автотранспортном средстве «мобильной медицины»;

создание «медицинских пунктов» в составе средних медицинских работников негосударственной медицинской организации.

Производителям ряда стройматериалов предоставят льготы

С 1 июля 2021 года предприниматели Узбекистана, занимающиеся проектами по производству 14 видов строительных материалов, смогут получить компенсации и поручительства.

Кинозалы в ТРЦ

В строящихся новых торгово-развлекательных комплексах, имеющих торговую площадь более 15 тысяч квадратных метров, является обязательным создание кинотеатров, имеющих в общей сложности не менее 300 зрительских мест и четырех кинозалов.

Учёт взносов со стороны ТСЖ

Начиная с 1 июля 2021 года товарищества собственников жилья (ТСЖ), управляющие организации и управляющие, а также непосредственные управляющие обязаны вести отдельный учёт обязательных взносов или платежей по каждому многоквартирному дому.

Хокимияты совместно с соответствующими банками начиная с 1 июля 2021 года должны принять меры для продления до трех лет срока кредитов, привлеченных для многоквартирных домов, метод управления которыми перешел от товариществ к управляющим организациям, на основании поручительства местных хокимиятов.

Больше возможностей в распределении бюджета

Минимальный размер дополнительных средств бюджетов районов (городов), выделяемых на финансирование мероприятий, сформированных на основе общественного мнения, повышается с 10% до 30%.

На профилактический учёт — онлайн

Для повышения результативности работы с 1 июля внедряется электронная система постановки лиц на профилактический учёт.

Оценка антропометрических показателей

С 1 июля должны быть разработаны критерии оценки антропометрических показателей (уровня ожирения, индекса массы тела), резкого снижения других острых заболеваний и укрепления здоровья руководителей и работников, осуществляющих деятельность в министерствах, ведомствах, на предприятиях, в организациях, органах государственной власти на местах, а также системы анализа на основе рейтинга и онлайн-наблюдения за результатами.

Кроме того, внедряется система мониторинга рейтинга оценки работы хокимиятов посредством цифровой программы в зависимости от увеличения численности граждан, занимающихся массовым спортом на соответствующей территории, здорового питания, в частности сокращения употребления продуктов с высоким содержанием соли и т. д.

Субсидии по НДС

Следующим плательщикам НДС из республиканского бюджета выделяются субсидии: