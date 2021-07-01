В Узбекистане сформируют новое поколение кадрового резерва «Лидеров будущего» из числа талантливой молодежи. Об этом сообщил президент Шавкат Мирзиёев во время поздравления с Днём молодёжи 30 июня в Ботаническом саду, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Глава государства отметил, что Шерзод Рахмонов (1991 года рождения) работает хокимом Нарпайского района, Сарварбек Султонов (1989) — хокимом Ширина, Элбек Шукуров (1988) — хокимом Сергелийского района, Дурдона Рахимова (1989) — замхокима Ташкента, Одилжон Таджиев (1984) — заместителем спикера Законодательной палаты.

«Многие талантливые юноши и девушки учатся в престижных университетах, занимаются наукой, работают в крупных и ведущих компаниях за рубежом. Мы создадим все условия для того, чтобы наша молодежь, обладающая такими высокими знаниями и навыками, приезжала и работала на родине», — заявил он.

Шавкат Мирзиёев сообщил, что будет внедрена новая система выдвижения их ключевыми кандидатами на руководящие должности, предоставления жилья и достойной оплаты их труда.

По его словам, руководителям государственных органов — начиная от махаллей и районов — не хватает конкуренции.

«Кто может составить им конкуренцию? Только молодёжь. Если поставим их кандидатуру рядом, то это будет правильный путь. Это тоже будет новым опытом нового Узбекистана», — указал он.

Президент сообщил о продолжении политики всесторонней поддержки и обучения молодых специалистов.

«С этой целью областные, районные и городские кенгаши будут ежегодно утверждать не менее 2 молодых кандидатов в резерв должностей хокимов, министров, руководителей ведомств и банков», — отметил глава государства.

Шавкат Мирзиёев указал, что с этого года такие молодые люди будут проходить стажировку за рубежом по линии фонда «Эл-юрт умиди».

Кроме того, молодые специалисты, окончившие университеты из числа топ-1000 международных рейтингов и выполнившие научную работу за рубежом, будут получать надбавку к заработной плате.

В начале года хокимы и министры должны будут утвердить план на год по привлечению молодёжи из-за рубежа.