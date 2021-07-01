Президент Шавкат Мирзиёев 30 июня на Форуме молодёжи и студентов Узбекистана выступил с поздравительной речью в честь Дня молодёжи, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

По словам главы государства, на примере Андижанской области будет внедрена система обучения учащихся 10−11 классов профессиям и ремеслам, востребованным на рынке труда.

«Школа будет гарантировать, что выпускник обучится хотя бы одной профессии или ремеслу. Все 560 тысяч выпускников [каждый год] должны оканчивать школу с профессией. Тогда резко снизится число безработных», — заявил он.

Отныне обязательным правилом при выдаче аттестата выпускнику школы будет знание им хотя бы одной востребованной на рынке труда профессии или ремесла. Эта система будет налажена на основе государственно-частного партнерства с негосударственными образовательными организациями, сообщил президент.

«Негосударственным образовательным организациям государство будет платить деньги. Хокимы областей, городов и районов ежегодно до 1 сентября будут обсуждать и утверждать список и программу по обучению профессиям в местных кенгашах. Раньше было по желанию, а теперь будет закон», — отметил Шавкат Мирзиёев.

Глава государства заявил, что Законодательной палате и Сенату будет целесообразно принять этот закон, поскольку он нужен «как воздух».

«Я думаю, что эту инициативу поддержат все родители, потому что человек, освоивший профессию, не будет от кого-то зависеть, предаваться деструктивным идеям и найдёт свой путь», — считает он.

Шавкат Мирзиёев ранее высказался о состоянии школ в Узбекистане: «Я скажу вам, что меня беспокоит: условия в школе. Когда человек видит ситуацию в школе, он хватается за голову». По словам президента, только на ремонт школ требуется 30 трлн сумов.

«Газета.uz» сообщала, что в Узбекистане планируется сформировать новое поколение кадрового резерва «Лидеров будущего» из числа талантливой молодежи.